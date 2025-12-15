SUSCRÍBETE POR $1100
    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    El tiroteo, calificado por las autoridades como un atentado terrorista contra la comunidad judía, dejó al menos 15 víctimas fatales en la playa de Bondi.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia. Foto: Xinhua/Ma Ping Ma Ping

    Un ataque armado sacudió el domingo 14 de diciembre a la playa de Bondi, en Sídney, uno de los sectores más concurridos de Australia.

    Dos hombres armados abrieron fuego durante una celebración de Janucá, dejando al menos 15 personas muertas y más de 30 heridas, varias de ellas de gravedad.

    Las autoridades australianas calificaron el episodio como un atentado terrorista dirigido contra la comunidad judía del país.

    Uno de los sospechosos murió en el lugar, mientras que el segundo quedó en estado crítico tras el operativo policial.

    En medio del caos, los disparos y la huida de los asistentes, un transeúnte protagonizó una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo: se lanzó contra uno de los atacantes y logró quitarle el arma.

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia. Foto: AP Photo/Mark Baker Mark Baker

    El héroe de Bondi

    Ese hombre es Ahmed Al Ahmed, ciudadano australiano de origen sirio, de 43 años y padre de dos niñas.

    Según reconstrucciones publicadas por The Guardian y CNN, Al Ahmed se encontraba tomando café con un amigo en las cercanías de Bondi cuando escuchó los disparos. Al ver a personas caer baleadas, decidió intervenir.

    Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que Ahmed corre hacia uno de los tiradores, se cubre detrás de un automóvil y se abalanza sobre él para arrebatarle el arma, en un forcejeo que duró varios segundos.

    Tras desarmarlo, apuntó al agresor, quien finalmente se retiró, de acuerdo con CNN.

    Durante el enfrentamiento, Ahmed recibió entre cuatro y cinco disparos en el hombro.

    Casi un día después del ataque, Ahmed está internado en estado crítico pero estable en el Hospital St. George de Sídney, donde fue sometido a una primera cirugía y deberá enfrentar otras dos, según informó su primo Jozay a The Guardian.

    “Fue una cuestión de conciencia”, relató otro de sus primos, Mustafa al-Asaad.

    “Cuando vio a la gente morir, no pudo soportarlo”, señaló en declaraciones recogidas por el medio británico. Según su familia, Ahmed no actuó por motivaciones políticas ni religiosas, sino por un impulso humanitario.

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia. Foto: Instagram

    Reconocimiento a Al Ahmed

    Al Ahmed llegó a Australia en 2006, proveniente de Idlib, Siria. Sus padres, refugiados, habían arribado a Sídney hace apenas unos meses, tras años separados de su hijo.

    En entrevistas con la cadena pública ABC, aseguraron que Ahmed “no discrimina entre nacionalidades” y que habría hecho lo mismo por cualquier persona.

    “Mi hijo es un héroe. Sirvió en la policía y tiene la pasión de defender a la gente”, señaló su padre a ABC.

    El gesto fue reconocido por las máximas autoridades del país. El primer ministro Anthony Albanese destacó públicamente la acción de Al Ahmed,

    “Ahmed al-Ahmed… le quitó el arma al perpetrador con gran riesgo para sí mismo y sufrió lesiones graves como resultado de eso, y actualmente está siendo operado hoy en el hospital”, declaró la autoridad.

    Por su parte, el jefe de gobierno de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, lo calificó como un “héroe de la vida real” que “salvó innumerables vidas”.

    BondiAutraliaTiroteoJanucáJudiíosAtaqueComunidad JudíaInternacionalMundoTendenciasAhmed Al Ahmed

