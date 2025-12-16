SUSCRÍBETE POR $1100
    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres

    Desde la policía confirmaron que el hijo del cineasta Rob Reiner y Michele Singer Reiner tuvo “responsabilidad” en el caso, que es investigado como un asesinato. Una fuente con conocimiento de la situación afirmó a CNN que padre e hijo tuvieron una discusión horas antes de su muerte.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es "responsable" de la muerte de sus padres.

    El Departamento de Policía de Los Ángeles, California, afirmó que Nick Reiner es “responsable” de la muerte de sus padres: Rob Reiner (78) y Michele Singer Reiner (68).

    Así lo aseguró un comunicado al que tuvo acceso CNN este lunes, luego de que se efectuara el arresto del hombre de 32 años.

    Los cuerpos del cineasta y su esposa habían sido encontrados la tarde del domingo en su casa en Los Ángeles. Tras el hallazgo de los cadáveres, la policía empezó a investigar el caso como un asesinato contra la pareja.

    Según registros policiales en línea revisados por el Wall Street Journal, Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo y fichado en una cárcel del condado de Los Ángeles el lunes por la mañana.

    Tales registros reflejaban que estaba siendo acusado de un delito grave. Sin embargo, no se detallaban las acusaciones en su contra.

    Ahora, la policía confirmó que Nick Reiner tuvo “responsabilidad” en la muerte de sus padres.

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es "responsable" de la muerte de sus padres.

    Cuáles son los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner

    Hasta el momento, las autoridades no han detallado cómo murieron las víctimas ni cómo los investigadores determinaron que Nick Reiner es “responsable” de su fallecimiento.

    El lunes, los registros carcelarios afirmaban que el hombre de 32 años estaba detenido con una fianza de 4 millones de dólares.

    No obstante, desde la policía aseguraron a CNN posteriormente que Nick Reiner está arrestado sin derecho a fianza.

    Agregaron que el caso será presentado este martes a la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles.

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es "responsable" de la muerte de sus padres.

    El jefe de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, declaró: “Nuestra división de robos y homicidios está a cargo de la investigación. Trabajaron durante toda la noche y lograron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso”.

    McDonell declinó entregar más detalles sobre el caso.

    La noche del sábado, Nick Reiner fue visto en una discusión con Rob Reiner en una fiesta que se realizó en la casa de Conan O’Brien en Los Ángeles, según afirmó al citado medio una fuente familiarizada con el incidente.

    Michele Singer Reiner también estuvo presente, agregó la persona bajo condición de anonimato, por tratarse de un tema sensible.

    Las investigaciones en torno al caso siguen en curso. No se han reportado más detalles hasta el momento.

