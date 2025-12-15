SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La detención ocurrió luego de que el director y su esposa, Michele Singer Reiner, fueran encontrados muertos en su casa en Los Ángeles. Hasta el momento, no se ha confirmado si el arresto está relacionado o no con la muerte de sus padres, investigada por las autoridades como un asesinato.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El hijo del director de cine Rob Reiner y de Michele Singer Reiner, Nick Reiner, fue arrestado después de que se reportara el hallazgo de los cuerpos de sus padres.

    Según registros policiales revisados por el Wall Street Journal, el hombre de 32 años fue arrestado la noche del domingo y fichado en una cárcel del condado de Los Ángeles, California, el lunes por la mañana.

    Fue detenido el mismo día en que la policía encontró los cuerpos de sus padres en su casa en Los Ángeles.

    Tras el hallazgo de los cadáveres, las autoridades confirmaron que estaban investigando el caso como un presunto asesinato contra el cineasta y su esposa.

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner

    De acuerdo a los registros policiales, se fijó una fianza de 4 millones de dólares.

    Los datos en línea reflejan que estaba siendo acusado de un delito grave. Sin embargo, en estos no se detallan las acusaciones en su contra.

    Cuando el Journal consultó al Departamento de Policía de Los Ángeles y los Sheriffs del Condado de Los Ángeles, sus voceros declinaron hacer comentarios sobre el caso.

    Previamente, el subjefe de policía, Alan Hamilton, había declarado en una conferencia de prensa que el Departamento de Policía de Los Ángeles aún no estaba buscando sospechosos en una primera etapa de la investigación.

    También afirmó que todavía no se habían realizado detenciones ni se estaba entrevistando a nadie “como sospechoso”.

    Sin embargo, una fuente policial familiarizada con los peritajes declaró a CNN que los detectives entrevistaron a un familiar la noche de este domingo en relación con las muertes.

    Asimismo, fuentes cercanas a la investigación citadas por People habían declarado que se presumía que el hijo de la pareja era el presunto responsable de las muertes.

    Hasta el momento, no se han reportado más detalles sobre la detención de Nick Reiner ni se ha confirmado oficialmente si el arresto está relacionado o no con la muerte de sus padres.

