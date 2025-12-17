SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Su hijo de 32 años, Nick Reiner, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por sus muertes, ocurridas tras un ataque con arma blanca, según las autoridades. El último evento social al que asistieron juntos fue una fiesta, la noche antes de que se encontraran los cuerpos en su casa.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados. Foto: archivo.

    Fue durante la tarde del pasado domingo 14 de diciembre cuando la policía encontró los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en su casa en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

    Las autoridades comenzaron a investigar el caso como un asesinato contra el cineasta y su esposa.

    Al día siguiente, los peritajes determinaron que su hijo, Nick Reiner, tuvo “responsabilidad” en el fallecimiento de sus padres.

    Ahora, el hombre de 32 años enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por sus muertes, ocurridas tras un ataque con arma blanca, según confirmaron los fiscales este martes 16 de diciembre.

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados. Foto: archivo.

    Informaciones reunidas por el Wall Street Journal detallan que, para esta semana, la pareja tenía previsto realizar una serie de actividades relacionadas con la política y el espectáculo.

    Estas incluían un encuentro con el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, una reunión con celebridades que defienden la libertad de expresión, una firma de libros en Palm Springs y una cena con el cineasta Barry Sonnenfeld.

    Rob Reiner, además de ser conocido por su trabajo como director de cine y actor, era activo políticamente y solía participar en actividades vinculadas al Partido Demócrata estadounidense.

    De hecho, cuando se confirmó su muerte, el exmandatario manifestó que él y su esposa “serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron”.

    “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos”, escribió Obama en una publicación en X.

    Pese a la extensa lista de planes que la pareja tenía para esta semana, el último evento social al que asistieron antes de ser asesinados fue una fiesta realizada la noche del sábado, en la casa del presentador de televisión y comediante Conan O’Brien.

    Menos de 24 horas después, sus cadáveres serían encontrados en su residencia en Los Ángeles.

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y Michele Singer Reiner

    Una persona con conocimiento de la fiesta realizada el sábado declaró al citado periódico, bajo condición de anonimato, que asistieron tanto Rob y Michele como su hijo Nick.

    La mayoría de los invitados eran figuras del mundo del espectáculo.

    El hombre de 32 años, quien ha enfrentado problemas de adicción desde que era adolescente, hizo una serie de preguntas inusuales en este tipo de encuentros, dijo la fuente.

    Por ejemplo, le consultó al comediante Bill Hader, a quien Rob le había presentado previamente en la fiesta: “¿Cómo te llamas?”, “¿cuál es tu apellido?”, “¿eres famoso?”.

    De acuerdo a la fuente, Nick hizo las mismas preguntas a otros asistentes.

    Finalmente, le pidieron que se fuera.

    Una fuente familiarizada con lo ocurrido en la fiesta declaró a CNN, bajo condición de anonimato, que durante la instancia Nick fue visto en una discusión con su padre.

    Cuando el Journal consultó a su abogado sobre las acusaciones en su contra, este declinó hacer declaraciones. Un representante de la familia Reiner no respondió a sus solicitudes de comentarios.

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados. Foto: archivo.

    Cómo fueron los esfuerzos de Rob Reiner y su esposa Michele para ayudar a su hijo Nick

    Personas cercanas a la pareja afirmaron que Rob y Michele pasaron casi dos décadas intentando ayudar a su hijo con sus problemas de adicción.

    Aseguraron que lo llevaron a más de una docena de estancias en centros de rehabilitación, que le dieron oportunidades para participar en el ámbito del cine y que lo dejaron vivir en una casa de huéspedes en la propiedad en la que finalmente fueron asesinados, según las investigaciones.

    El cofundador de la productora Castle Rock Entertainment con Rob Reiner, Alan Horn, quien compartió con la pareja en noviembre, dijo al Journal que “Nick siempre tuvo problemas, incluso en su adolescencia”.

    “Rob y Michele mantuvieron todo esto en privado, pero nos contaron a nosotros y a otros que lucharon con los problemas de adicción de Nick, lo intentaron todo y no sabían qué más hacer”.

    A lo largo de su vida, Nick ha enfrentado ciclos de mejora y dificultades en su lucha contra la adicción.

    En 2018 dijo en una entrevista en Dopey, un podcast sobre el consumo de sustancias y la recuperación, que había entrado a programas de rehabilitación por insistencia de sus padres.

    Tres años antes, en 2015, Rob dirigió la película Being Charlie, una versión dramatizada de la lucha de su hijo contra la adicción y la enfermedad mental. Este último contribuyó en el desarrollo del guión.

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados. Foto: archivo.

    El director de fotografía del filme, Barry Markowitz, dijo al Journal que su trabajo en la cinta le permitió construir una amistad cercana con los Reiner, hasta el punto en que le pedían que se quedara en su casa cuando viajaba a Los Ángeles.

    Relató que la familia solía cenar junta y que luego se reunían frente al televisor. En sus palabras, “era un festín de amor”.

    Agregó que los Reiner eran muy cercanos a sus hijos y que su hija Romy vivía al otro lado de la calle.

    El guionista Dustin Lance Black aseguró al citado periódico que tenía conocimiento de las dificultades de Nick y que vio cómo sus padres intentaron ayudarlo sin interferir en su vida.

    En un momento, Nick vivió en la calle, tras negarse a ingresar a un programa de recuperación a sus 19 años.

    No obstante, recalcó Black, “como era habitual en los Reiner, querían mantener a su hijo cerca y hacer todo lo posible para ayudarlo a mejorar”.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialRob ReinerMichele Singer ReinerNick ReinerReinerCineCrimenAsesinatoLos ÁngelesBeing CharlieCaliforniaEstados UnidosLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Lo más leído

    1.
    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    2.
    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    3.
    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    4.
    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    5.
    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Chile

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Negocios

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel
    Cultura y entretención

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Petro llama “dictador” a Maduro, pero rechaza que sea un “narcotraficante”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni