Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados. Foto: archivo.

Fue durante la tarde del pasado domingo 14 de diciembre cuando la policía encontró los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en su casa en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Las autoridades comenzaron a investigar el caso como un asesinato contra el cineasta y su esposa.

Al día siguiente, los peritajes determinaron que su hijo, Nick Reiner, tuvo “responsabilidad” en el fallecimiento de sus padres.

Ahora, el hombre de 32 años enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por sus muertes, ocurridas tras un ataque con arma blanca , según confirmaron los fiscales este martes 16 de diciembre.

Informaciones reunidas por el Wall Street Journal detallan que, para esta semana, la pareja tenía previsto realizar una serie de actividades relacionadas con la política y el espectáculo.

Estas incluían un encuentro con el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, una reunión con celebridades que defienden la libertad de expresión, una firma de libros en Palm Springs y una cena con el cineasta Barry Sonnenfeld.

Rob Reiner, además de ser conocido por su trabajo como director de cine y actor, era activo políticamente y solía participar en actividades vinculadas al Partido Demócrata estadounidense.

De hecho, cuando se confirmó su muerte, el exmandatario manifestó que él y su esposa “serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron”.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos”, escribió Obama en una publicación en X.

Pese a la extensa lista de planes que la pareja tenía para esta semana, el último evento social al que asistieron antes de ser asesinados fue una fiesta realizada la noche del sábado , en la casa del presentador de televisión y comediante Conan O’Brien.

Menos de 24 horas después, sus cadáveres serían encontrados en su residencia en Los Ángeles.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y Michele Singer Reiner

Una persona con conocimiento de la fiesta realizada el sábado declaró al citado periódico, bajo condición de anonimato, que asistieron tanto Rob y Michele como su hijo Nick .

La mayoría de los invitados eran figuras del mundo del espectáculo.

El hombre de 32 años, quien ha enfrentado problemas de adicción desde que era adolescente, hizo una serie de preguntas inusuales en este tipo de encuentros , dijo la fuente.

Por ejemplo, le consultó al comediante Bill Hader, a quien Rob le había presentado previamente en la fiesta: “¿Cómo te llamas?”, “¿cuál es tu apellido?”, “¿eres famoso?”.

De acuerdo a la fuente, Nick hizo las mismas preguntas a otros asistentes.

Finalmente, le pidieron que se fuera .

Una fuente familiarizada con lo ocurrido en la fiesta declaró a CNN, bajo condición de anonimato, que durante la instancia Nick fue visto en una discusión con su padre .

Cuando el Journal consultó a su abogado sobre las acusaciones en su contra, este declinó hacer declaraciones. Un representante de la familia Reiner no respondió a sus solicitudes de comentarios.

Cómo fueron los esfuerzos de Rob Reiner y su esposa Michele para ayudar a su hijo Nick

Personas cercanas a la pareja afirmaron que Rob y Michele pasaron casi dos décadas intentando ayudar a su hijo con sus problemas de adicción.

Aseguraron que lo llevaron a más de una docena de estancias en centros de rehabilitación, que le dieron oportunidades para participar en el ámbito del cine y que lo dejaron vivir en una casa de huéspedes en la propiedad en la que finalmente fueron asesinados, según las investigaciones.

El cofundador de la productora Castle Rock Entertainment con Rob Reiner, Alan Horn, quien compartió con la pareja en noviembre, dijo al Journal que “Nick siempre tuvo problemas, incluso en su adolescencia”.

“Rob y Michele mantuvieron todo esto en privado, pero nos contaron a nosotros y a otros que lucharon con los problemas de adicción de Nick, lo intentaron todo y no sabían qué más hacer” .

A lo largo de su vida, Nick ha enfrentado ciclos de mejora y dificultades en su lucha contra la adicción.

En 2018 dijo en una entrevista en Dopey, un podcast sobre el consumo de sustancias y la recuperación, que había entrado a programas de rehabilitación por insistencia de sus padres.

Tres años antes, en 2015, Rob dirigió la película Being Charlie, una versión dramatizada de la lucha de su hijo contra la adicción y la enfermedad mental. Este último contribuyó en el desarrollo del guión.

El director de fotografía del filme, Barry Markowitz, dijo al Journal que su trabajo en la cinta le permitió construir una amistad cercana con los Reiner, hasta el punto en que le pedían que se quedara en su casa cuando viajaba a Los Ángeles.

Relató que la familia solía cenar junta y que luego se reunían frente al televisor. En sus palabras, “era un festín de amor”.

Agregó que los Reiner eran muy cercanos a sus hijos y que su hija Romy vivía al otro lado de la calle.

El guionista Dustin Lance Black aseguró al citado periódico que tenía conocimiento de las dificultades de Nick y que vio cómo sus padres intentaron ayudarlo sin interferir en su vida.

En un momento, Nick vivió en la calle, tras negarse a ingresar a un programa de recuperación a sus 19 años .