Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

Hollywood -y Estados Unidos en general- están consternados. Uno de los cineastas más multifacéticos de las últimas décadas, el también actor Rob Reiner, fue asesinado el pasado domingo 14 de diciembre en su residencia en Los Ángeles junto a su esposa, la productora Michele Singer Reiner.

Según diversos medios estadounidenses, el crimen está siendo investigado por la división de Robos y Homicidios del LAPD, que lo ha calificado como homicidio.

El hecho incluso ha detonado reacciones de personalidades como Barack Obama, tremendamente afectados ante el dramático fallecimiento.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente a ningún detenido, diversos medios estadounidenses señalan que el hijo del matrimonio, Nick Reiner, está siendo interrogado como principal sospechoso, sin que hasta el momento se hayan presentado algunos cargos formales.

El hecho corona una tensa relación histórica con su madre y con su padre, y un derrotero donde los capítulos amargos han sido su sino, con el director de Misery y Cuando Harry conoció a Sally debiendo lidiar con los hechos.

Nick Reiner se ha sumergido durante años en las drogas, el alcohol y los excesos, además de llevar una vida solitaria y muchas veces obligado a vivir en la calle.

La película que capturó las tensiones del clan

Tales dificultades se plasmaron de manera casi profética en la cinta Being Charlie, de 2015, donde el hoy asesinado realizador materializa los traumas que han explotado al interior de su clan.

Nick coescribió el guion con un amigo de rehabilitación, inspirado en sus experiencias, mientras que Rob dirigió la película, inspirándose en su propio rol como padre y lo difícil que era lidiar con su retoño.

“Con el apoyo de la familia, la película ofrece una mirada inusualmente sincera al funcionamiento interno del hogar de los Reiner en aquellos años en que los problemas de Nick se intensificaron. Cary Elwes interpretó a Rob y Nick Robinson al personaje de Nick Reiner”, reseña Hollywood Reporter.

Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2015, antes de su estreno al año siguiente en Starz, Being Charlie se centra en Charlie Mills, el joven adicto de 18 años, hijo de David, una estrella de cine que ahora se postula al Congreso. Charlie resiente la dureza con la que sus padres tratan su adicción, lo que implica períodos obligatorios en rehabilitación; esto coincide estrechamente con la interacción entre Rob, Michele y Nick Reiner, según dijo en su momento la familia.

“La película ofrece pocas respuestas”, subraya el mismo medio. Y termina, en el mejor de los casos, con una distensión tras una disculpa del padre por la forma a veces poco comprensiva en que trató a su hijo; una disculpa que Reiner, en una entrevista en el evento de Toronto, le debía y le dio a su hijo en la vida real, según él mismo comentó.

“Cuando Nick nos decía que no le funcionaba, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”, declaró el director de Cuenta conmigo al LA Times durante una cena con su familia, incluido Nick, quien para entonces había logrado la sobriedad.

Michele añadió: “Esta gente nos influyó muchísimo. Nos decían que era un mentiroso, que intentaba manipularnos. Y les creímos”.

Nick, quien no habló mucho en la cena, sí comentó que decidió desintoxicarse porque “me harté. Me harté de hacer esas cosas. Vengo de una buena familia. Se supone que no debería estar en la calle ni en albergues para personas sin hogar haciendo todas estas porquerías”.

En una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección, Rob Reiner dijo: “No pretendíamos que fuera catártico ni terapéutico, pero resultó serlo”, cuando un asistente al festival le preguntó sobre su relación.

Nick no respondió. Un momento después, Rob comentó que “hubo desacuerdos” y que “a veces fue muy duro” cuando ambos intentaban descifrar cómo representar la realidad de su relación en la película. Nick comentó: “A veces me resultaba abrumador”.