SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    El destacado director de cine, autor de Misery y Cuando Harry conoció a Sally, fue encontrado muerto junto a su esposa en su residencia en Los Ángeles. El hecho fue caratulado de homicidio y se sospecha de su hijo, Nick Reiner, quien siempre tuvo una tensa relación con su familia. Hace 10 años, una película del propio cineasta capturó los problemas con los que debían lidiar.

    Por 
    Equipo de Culto
    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Hollywood -y Estados Unidos en general- están consternados. Uno de los cineastas más multifacéticos de las últimas décadas, el también actor Rob Reiner, fue asesinado el pasado domingo 14 de diciembre en su residencia en Los Ángeles junto a su esposa, la productora Michele Singer Reiner.

    Según diversos medios estadounidenses, el crimen está siendo investigado por la división de Robos y Homicidios del LAPD, que lo ha calificado como homicidio.

    El hecho incluso ha detonado reacciones de personalidades como Barack Obama, tremendamente afectados ante el dramático fallecimiento.

    Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente a ningún detenido, diversos medios estadounidenses señalan que el hijo del matrimonio, Nick Reiner, está siendo interrogado como principal sospechoso, sin que hasta el momento se hayan presentado algunos cargos formales.

    El hecho corona una tensa relación histórica con su madre y con su padre, y un derrotero donde los capítulos amargos han sido su sino, con el director de Misery y Cuando Harry conoció a Sally debiendo lidiar con los hechos.

    Nick Reiner se ha sumergido durante años en las drogas, el alcohol y los excesos, además de llevar una vida solitaria y muchas veces obligado a vivir en la calle.

    La película que capturó las tensiones del clan

    Tales dificultades se plasmaron de manera casi profética en la cinta Being Charlie, de 2015, donde el hoy asesinado realizador materializa los traumas que han explotado al interior de su clan.

    Nick coescribió el guion con un amigo de rehabilitación, inspirado en sus experiencias, mientras que Rob dirigió la película, inspirándose en su propio rol como padre y lo difícil que era lidiar con su retoño.

    “Con el apoyo de la familia, la película ofrece una mirada inusualmente sincera al funcionamiento interno del hogar de los Reiner en aquellos años en que los problemas de Nick se intensificaron. Cary Elwes interpretó a Rob y Nick Robinson al personaje de Nick Reiner”, reseña Hollywood Reporter.

    Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2015, antes de su estreno al año siguiente en Starz, Being Charlie se centra en Charlie Mills, el joven adicto de 18 años, hijo de David, una estrella de cine que ahora se postula al Congreso. Charlie resiente la dureza con la que sus padres tratan su adicción, lo que implica períodos obligatorios en rehabilitación; esto coincide estrechamente con la interacción entre Rob, Michele y Nick Reiner, según dijo en su momento la familia.

    “La película ofrece pocas respuestas”, subraya el mismo medio. Y termina, en el mejor de los casos, con una distensión tras una disculpa del padre por la forma a veces poco comprensiva en que trató a su hijo; una disculpa que Reiner, en una entrevista en el evento de Toronto, le debía y le dio a su hijo en la vida real, según él mismo comentó.

    “Cuando Nick nos decía que no le funcionaba, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”, declaró el director de Cuenta conmigo al LA Times durante una cena con su familia, incluido Nick, quien para entonces había logrado la sobriedad.

    Michele añadió: “Esta gente nos influyó muchísimo. Nos decían que era un mentiroso, que intentaba manipularnos. Y les creímos”.

    Nick, quien no habló mucho en la cena, sí comentó que decidió desintoxicarse porque “me harté. Me harté de hacer esas cosas. Vengo de una buena familia. Se supone que no debería estar en la calle ni en albergues para personas sin hogar haciendo todas estas porquerías”.

    En una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección, Rob Reiner dijo: “No pretendíamos que fuera catártico ni terapéutico, pero resultó serlo”, cuando un asistente al festival le preguntó sobre su relación.

    Nick no respondió. Un momento después, Rob comentó que “hubo desacuerdos” y que “a veces fue muy duro” cuando ambos intentaban descifrar cómo representar la realidad de su relación en la película. Nick comentó: “A veces me resultaba abrumador”.

    Más sobre:Being CharlieRob ReinerNick ReinerCineCine cultoHollywoodPelículas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Claudio Alvarado arribará a comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Kast entrega su primera señal en política exterior y se reúne este martes con Milei

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Claudio Alvarado arribará a comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial
    Chile

    Claudio Alvarado arribará a comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena
    Negocios

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    El Ipsa el día después: cómo se ha comportado la bolsa tras las elecciones presidenciales desde 1990

    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia
    Tendencias

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este día

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte
    El Deportivo

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia
    Cultura y entretención

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico
    Mundo

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    El Kremlin asegura que Putin “está abierto a una paz seria” y recalca que no aceptará “ningún truco”

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro