SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    Fue identificado como Claudio Neves Valente, ciudadano portugés de 48 años y exalumno de la Universidad de Brown. La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, detalló que entró al país norteamericano a través de un programa de visas en 2017 y que obtuvo la residencia permanente.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    El sospechoso de asesinar a dos estudiantes de la Universidad de Brown en un tiroteo y de posteriormente asesinar a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) fue encontrado muerto.

    El hallazgo de su cadáver se dio la noche del jueves en un almacén en New Hampshire, en Estados Unidos, tras una búsqueda de seis días.

    Según informaron las autoridades, el presunto autor de los crímenes fue identificado como Claudio Neves Valente, ciudadano portugés de 48 años y exalumno de la Universidad de Brown.

    Los investigadores afirmaron que se quitó la vida y que creen que realizó el tiroteo en la mencionada casa de estudios el sábado 13 de diciembre, así como el ataque al profesor del MIT la noche del lunes 15.

    Esta última víctima fue identificada como Nuno F. G. Loureiro, físico y científico portugués especializado en fusión, quien fue asesinado en su departamento cerca de Boston.

    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    Qué se sabe de Claudio Neves Valente, el sospechoso del tiroteo en Brown y del asesinato al profesor del MIT

    El cadáver de Neves Valente fue encontrado en un almacén en Salem, New Hampshire, a unos 104 kilómetros al norte de Providence, Rhode Island, lugar en el que ocurrió el tiroteo en la sede de la Universidad de Brown.

    La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó el viernes en una publicación en X que el sospechoso entró al país norteamericano “a través del programa de visas de inmigrante por diversidad (DV1) en 2017 y obtuvo la residencia permanente”.

    “Este atroz individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país”.

    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    “En 2017, el presidente (Donald) Trump luchó para poner fin a este programa, luego del devastador ataque con un camión en la ciudad de Nueva York por parte de un terrorista de ISIS, que ingresó bajo el programa DV1, y asesinó a ocho personas”.

    Noem aseguró que estaba “ordenando inmediatamente” al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) “que pause el programa DV1, para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”.

    Los investigadores afirmaron que, hasta el momento, no conocen los motivos de por qué el tirador atacó la Universidad de Brown. Presumen que actuó solo.

    En cuanto al caso del asesinato al profesor del MIT, dijeron que Neves Valente y Loureiro cursaron un mismo programa académico en Portugal entre 1995 y 2000.

    La presidenta de Brown, Christina Paxson, dijo en declaraciones reunidas por el Wall Street Journal que el sospechoso se había matriculado en un programa de posgrado en física en Brown entre 2000 y 2001, antes de tomarse una licencia y retirarse formalmente.

    Agregó que Neves Valente solo estaba matriculado en clases de física, de las cuales la mayoría se han impartido en el edificio de ingeniería donde ocurrió el tiroteo.

    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    De acuerdo a las autoridades, su último domicilio conocido estaba en Miami.

    La fiscal federal de Massachusetts, Leah Foley, dijo al citado periódico que Neves Valente alquiló una habitación de hotel en Boston a finales de noviembre, antes de arrendar un vehículo y conducir hasta Brown.

    Precisó que permaneció en la zona del tiroteo hasta el sábado y que luego regresó a Massachusetts.

    De acuerdo a las autoridades, se presume que Neves Valente asesinó a tiros a Loureiro en su departamento de Brookline, Massachusetts, a unos 80 kilómetros al norte de Brown.

    El académico de 47 años murió al día siguiente en un hospital. Ejercía como director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT.

    Las investigaciones en torno a los casos siguen en curso.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialEstados UnidosCrimenUniversidad de BrownTiroteoAsesinatoClaudio Neves ValenteMITNuno F. G. LoureiroProvidenceRhode IslandMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Homicidio en La Granja: hombre muere tras ser apuñalado en una plaza de la comuna

    Realizan despliegue con drones en Farellones buscando a joven que se extravió el miércoles realizando senderismo

    Lo más leído

    1.
    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    2.
    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    3.
    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    4.
    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto
    Chile

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año
    Negocios

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año

    Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres
    Tendencias

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno
    El Deportivo

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno

    Los comodines de Colo Colo para salvar el presupuesto 2026

    El llamado de Claudio Marchisio a los jóvenes: “Sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no el de Messi”

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    Trump ridiculiza a Biden y Obama: las mordaces descripciones a sus predecesores en el “Paseo de la fama presidencial” de la Casa Blanca

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta