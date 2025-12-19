Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

El sospechoso de asesinar a dos estudiantes de la Universidad de Brown en un tiroteo y de posteriormente asesinar a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) fue encontrado muerto.

El hallazgo de su cadáver se dio la noche del jueves en un almacén en New Hampshire , en Estados Unidos, tras una búsqueda de seis días.

Según informaron las autoridades, el presunto autor de los crímenes fue identificado como Claudio Neves Valente , ciudadano portugés de 48 años y exalumno de la Universidad de Brown .

Los investigadores afirmaron que se quitó la vida y que creen que realizó el tiroteo en la mencionada casa de estudios el sábado 13 de diciembre, así como el ataque al profesor del MIT la noche del lunes 15.

Esta última víctima fue identificada como Nuno F. G. Loureiro, físico y científico portugués especializado en fusión, quien fue asesinado en su departamento cerca de Boston.

Qué se sabe de Claudio Neves Valente, el sospechoso del tiroteo en Brown y del asesinato al profesor del MIT

El cadáver de Neves Valente fue encontrado en un almacén en Salem, New Hampshire, a unos 104 kilómetros al norte de Providence, Rhode Island, lugar en el que ocurrió el tiroteo en la sede de la Universidad de Brown.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó el viernes en una publicación en X que el sospechoso entró al país norteamericano “a través del programa de visas de inmigrante por diversidad (DV1) en 2017 y obtuvo la residencia permanente” .

“Este atroz individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país”.

“En 2017, el presidente (Donald) Trump luchó para poner fin a este programa, luego del devastador ataque con un camión en la ciudad de Nueva York por parte de un terrorista de ISIS, que ingresó bajo el programa DV1, y asesinó a ocho personas”.

Noem aseguró que estaba “ordenando inmediatamente” al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) “que pause el programa DV1, para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

Los investigadores afirmaron que, hasta el momento, no conocen los motivos de por qué el tirador atacó la Universidad de Brown . Presumen que actuó solo.

En cuanto al caso del asesinato al profesor del MIT, dijeron que Neves Valente y Loureiro cursaron un mismo programa académico en Portugal entre 1995 y 2000 .

La presidenta de Brown, Christina Paxson, dijo en declaraciones reunidas por el Wall Street Journal que el sospechoso se había matriculado en un programa de posgrado en física en Brown entre 2000 y 2001, antes de tomarse una licencia y retirarse formalmente .

Agregó que Neves Valente solo estaba matriculado en clases de física, de las cuales la mayoría se han impartido en el edificio de ingeniería donde ocurrió el tiroteo.

De acuerdo a las autoridades, su último domicilio conocido estaba en Miami.

La fiscal federal de Massachusetts, Leah Foley, dijo al citado periódico que Neves Valente alquiló una habitación de hotel en Boston a finales de noviembre, antes de arrendar un vehículo y conducir hasta Brown .

Precisó que permaneció en la zona del tiroteo hasta el sábado y que luego regresó a Massachusetts .

De acuerdo a las autoridades, se presume que Neves Valente asesinó a tiros a Loureiro en su departamento de Brookline, Massachusetts, a unos 80 kilómetros al norte de Brown .

El académico de 47 años murió al día siguiente en un hospital. Ejercía como director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT.

Las investigaciones en torno a los casos siguen en curso.