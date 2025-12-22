Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

El actor estadounidense James Ransone falleció el pasado viernes, 19 de diciembre, a sus 49 años . La prensa se enteró recién el domingo 21 del deceso, que sucedió en Los Ángeles, Estados Unidos.

Ransone era conocido por su interpretación de Ziggy Sobotkaen, en 12 episodios de la serie The Wire. También apareció en Generation Kill y, recientemente en la película It: capítulo 2, como Eddie Kaspbrak.

Su muerte inesperada causó una ola de condolencias en las redes sociales, no solo de parte de los fanáticos, sino de sus colegas en la actuación.

Quién era James Ransone

James Ransone nació en 1979 en Baltimore . Estudió actuación en el Carter Center for Arts and Technology en Maryland. Su primera actuación fue en Ken Park, un drama adolescente lanzado al aire en 2002.

Tan solo un año después, consiguió su icónico papel en el drama policial The Wire. A partir de allí, trabajó en otras series y películas, como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice, Tangerine, The Black Phone 1 y 2 e It: capítulo dos.

Hace un par de años, Ransone compartió públicamente que había sufrido abuso sexual por un extutor en Maryland cuando era joven , aunque según el medio Page Six, las autoridades “se negaron a presentar cargos penales”. Eso lo había llevado a sufrir adicciones al alcohol y la heroína, según contó el actor a sus fanáticos.

Causa de muerte de James Ransone

De acuerdo a una publicación del médico forense de Los Ángeles en su página web, James Ransone falleció por suicidio.

Su esposa y madre de sus dos hijos, Jamie McPhee, le dedicó unas palabras en redes sociales: “Te dije que te he amado mil veces y sé que te amaré de nuevo. Gracias por darme los mejores regalos: tú, Jack y Violet. Somos para siempre”.

“Lamento no haber podido estar ahí para ti, hermano. Descansa en paz, James Ransone”, escribió Wendell Pierce, su compañero de elenco en The Wire.

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, la línea “No estás solo, no estás sola” *4141 es completamente gratis y se encuentra disponible las 24 horas de lunes a domingo.