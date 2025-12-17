Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

La escena de los esports en Chile y Latinoamérica está de luto.

Este martes se confirmó el fallecimiento de Benjamín Esteban Ramírez Mercado , conocido en el mundo de los videojuegos como “Emp” .

A sus 29 años, era uno de los jugadores más influyentes y pioneros del League of Legends competitivo en la región.

La noticia fue informada por su equipo, Isurus, a través de un comunicado publicado en Instagram.

“Con enorme tristeza despedimos a Emp, leyenda y pilar del League of Legends latinoamericano y una persona que dejó una marca profunda en todos los que formamos parte de Isurus”, señalaron desde el equipo.

En el mismo mensaje agregaron: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gracias por tu compromiso, tu esfuerzo y por cada momento compartido. Once a Shark, always a Shark”.

Quién era Benjamín Ramírez

Nacido en 1996, Ramírez fue una figura emblemática del League of Legends en Latinoamérica.

Según informó ADN Radio, Ramírez debutó como jugador profesional en 2014, en una etapa temprana del desarrollo competitivo del videojuego en la región, y rápidamente se consolidó como uno de sus referentes.

Su carrera estuvo ligada a dos de los equipos más importantes de la escena regional: Isurus, entre 2015 y 2019, y Furious Gaming, desde 2019 hasta 2022.

Se desempeñó principalmente como MID (carril central del juego de PC), rol en el que consiguió títulos regionales y participaciones destacadas en torneos internacionales, incluidos campeonatos mundiales.

Según señaló la radio nacional, tras su salida de Furious Gaming, Ramírez regresó a Isurus en 2022, esta vez como parte del cuerpo técnico, iniciando una nueva etapa como coach y mentor de jugadores más jóvenes.

Yasuo, su campeón preferido

En una entrevista concedida a Furious Gaming en 2020 y citada por ADN, Emp recordó sus primeros pasos en el juego.

“Era malísimo, era con el carry con la que menos ganaba, pero con el que más me divertía”, dijo sobre Vayne, el primer campeón que utilizó de manera recurrente.

Más adelante explicó su cambio de rol dentro del equipo: “Me cambié a MID porque creo que en el equipo se nos fue el midlaner (...) Y me fue bien, así que me quedé”.

Consultado por sus preferencias dentro del juego, mencionó campeones como Azir y Corki, aunque reconoció uno por sobre el resto: “Tengo un campeón favorito, si fuera por mí, jugaría Yasuo el resto de las partidas de mi vida (...) me divierte jugar Yasuo”.