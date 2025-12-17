SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    Pionero del League of Legends en la región, su trayectoria como jugador y luego como coach lo convirtió en una figura clave del desarrollo de los esports en Chile y Latinoamérica.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    La escena de los esports en Chile y Latinoamérica está de luto.

    Este martes se confirmó el fallecimiento de Benjamín Esteban Ramírez Mercado, conocido en el mundo de los videojuegos como “Emp”.

    A sus 29 años, era uno de los jugadores más influyentes y pioneros del League of Legends competitivo en la región.

    La noticia fue informada por su equipo, Isurus, a través de un comunicado publicado en Instagram.

    “Con enorme tristeza despedimos a Emp, leyenda y pilar del League of Legends latinoamericano y una persona que dejó una marca profunda en todos los que formamos parte de Isurus”, señalaron desde el equipo.

    En el mismo mensaje agregaron: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gracias por tu compromiso, tu esfuerzo y por cada momento compartido. Once a Shark, always a Shark”.

    Quién era Benjamín Ramírez

    Nacido en 1996, Ramírez fue una figura emblemática del League of Legends en Latinoamérica.

    Según informó ADN Radio, Ramírez debutó como jugador profesional en 2014, en una etapa temprana del desarrollo competitivo del videojuego en la región, y rápidamente se consolidó como uno de sus referentes.

    Su carrera estuvo ligada a dos de los equipos más importantes de la escena regional: Isurus, entre 2015 y 2019, y Furious Gaming, desde 2019 hasta 2022.

    Se desempeñó principalmente como MID (carril central del juego de PC), rol en el que consiguió títulos regionales y participaciones destacadas en torneos internacionales, incluidos campeonatos mundiales.

    Según señaló la radio nacional, tras su salida de Furious Gaming, Ramírez regresó a Isurus en 2022, esta vez como parte del cuerpo técnico, iniciando una nueva etapa como coach y mentor de jugadores más jóvenes.

    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    Yasuo, su campeón preferido

    En una entrevista concedida a Furious Gaming en 2020 y citada por ADN, Emp recordó sus primeros pasos en el juego.

    “Era malísimo, era con el carry con la que menos ganaba, pero con el que más me divertía”, dijo sobre Vayne, el primer campeón que utilizó de manera recurrente.

    Más adelante explicó su cambio de rol dentro del equipo: “Me cambié a MID porque creo que en el equipo se nos fue el midlaner (...) Y me fue bien, así que me quedé”.

    Consultado por sus preferencias dentro del juego, mencionó campeones como Azir y Corki, aunque reconoció uno por sobre el resto: “Tengo un campeón favorito, si fuera por mí, jugaría Yasuo el resto de las partidas de mi vida (...) me divierte jugar Yasuo”.

    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    Lee también:

    Más sobre:League of LegendsEsportsEmpBenjamín RamírezLoLVideojuegosTendenciasChileIsurus

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Lo más leído

    1.
    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    2.
    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    3.
    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    4.
    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Chile

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Negocios

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados
    Tendencias

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”
    Cultura y entretención

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    ¿Rosalía no se considera abiertamente feminista? La fuerte polémica que desataron sus declaraciones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Petro llama “dictador” a Maduro, pero rechaza que sea un “narcotraficante”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni