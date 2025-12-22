SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Un video viral grabado en Riverside, California, mostró al exactor del Manual de supervivencia escolar de Ned en situación de vulnerabilidad.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Un video difundido recientemente en TikTok volvió puso bajo el foco público a Tylor Chase, actor infantil que alcanzó notoriedad en la década del 2000 gracias a su participación en el Manual de supervivencia escolar de Ned, una de las series más populares de Nickelodeon.

    Las imágenes, grabadas en Riverside, California, muestran a Chase viviendo en la calle, con ropa desgastada y un aspecto desmejorado, lo que generó preocupación y conmoción entre fanáticos y usuarios de redes sociales.

    Chase interpretaba a Martin Qwerly en el programa, un personaje secundario, pero que aparecía regularmente en el show.

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    ¿Qué dice el video?

    En el registro se escucha a una mujer preguntarle por su pasado televisivo. “¿Aparecías en Disney Channel? ¿Nickelodeon? ¿En qué serie?”.

    A lo que Chase responde que participó en el Manual de supervivencia escolar de Ned. “Oh, sí, eres ese chico, me acuerdo de ti”, añade ella.

    Junto al video, la autora escribió: “Qué triste, me encontré con el chico que actuaba en Nickelodeon. Recuerdo verlo de niño”.

    @dingleberries15

    DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role "Martin" in the show Ned's declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questioning 'What does Nickelodeon do to these kids!?? #explorepage #fyp

    ♬ original sound - dingleberryclips

    La carrera de Tylor Chase

    Chase, nacido el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, participó en diversas producciones televisivas y cinematográficas durante su juventud.

    Además de su papel como Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon, actuó en títulos como Everybody Hates Chris (2005) y Good Time Max (2007). Tras esos trabajos, su presencia en la industria fue disminuyendo progresivamente.

    No es la primera vez que su situación genera inquietud pública.

    En septiembre de 2025, la influencer LetHallAlli lo encontró en Los Ángeles y compartió el encuentro en TikTok, donde el video también se viralizó.

    ¿Qué dijeron los protagonistas de la serie?

    El caso también fue abordado recientemente por sus excompañeros de reparto Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw (el trío protagonista de la serie) durante el podcast Ned’s Declassified Survival Guide.

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    “A principios de esta semana recibí una mala noticia sobre nuestro querido amigo Tylor. Fue muy difícil de procesar para mí”, dijo Daniel Curtis Lee, quien interpreta a Cookie en la serie.

    “Cuando lo vi por primera vez, me enojé porque pensé: ¿por qué poner una cámara en la cara de alguien en tiempos difíciles?”, añadió.

    Lindsey Shaw (Jennifer Mosely) expresó que le gustaría verlo en persona. “No se puede hacer mucho, pero me encantaría ir a hablar con él, quererlo y mirarlo a los ojos. Extraño a Tylor, lo quiero muchísimo”, afirmó.

    En tanto, Werkheiser (Ned) señaló que es “doloroso e impactante ver dónde está actualmente”.

    La situación de Chase reavivó un debate recurrente en Hollywood: los efectos del estrellato infantil y la falta de redes de apoyo sostenidas para quienes alcanzan la fama a temprana edad.

    Casos como el de Drake Bell han expuesto públicamente las secuelas emocionales, psicológicas y personales que muchos ex niños actores enfrentan tras el éxito.

    Lee también:

    Más sobre:NickelodeonTylor ChaseTikTokRedes socialesTendenciasActorCineManual de supervivencia escolar de NedHollywoodCaliforniaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados

    El ambicioso plan de crecimiento del grupo que opera Texas Ribs y las cafeterías C’est Si Bon

    La “P” en disputa: Inapi da la razón a italiana Pirelli y zanja conflicto marcario con La Polar

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    MOP por segunda concesión del Movistar Arena: “El proyecto contempla su llamado a licitación durante 2026″

    Las urgencias para el holding del grupo Angelini ante “nuevo ciclo político”

    Lo más leído

    1.
    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    2.
    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Ximena Ossandón y gobierno de Kast: “Si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matthei”

    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados
    Negocios

    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados

    El ambicioso plan de crecimiento del grupo que opera Texas Ribs y las cafeterías C’est Si Bon

    La “P” en disputa: Inapi da la razón a italiana Pirelli y zanja conflicto marcario con La Polar

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Una cláusula al estilo Sampaoli: el detalle del pago que le permite a Gustavo Álvarez dejar Universidad de Chile
    El Deportivo

    Una cláusula al estilo Sampaoli: el detalle del pago que le permite a Gustavo Álvarez dejar Universidad de Chile

    ¿Lo miran en la U? Paqui Meneghini sorprende y deja de ser el técnico de O’Higgins

    Un alivio en un 2025 para el olvido: Chile escala en el ranking FIFA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Christopher Nolan y su versión de La Odisea: mira el primer trailer de su cinta con Matt Damon
    Cultura y entretención

    Christopher Nolan y su versión de La Odisea: mira el primer trailer de su cinta con Matt Damon

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel
    Mundo

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Dinamarca pide “respeto a sus fronteras” tras el nombramiento de un enviado especial de EE.UU. para Groenlandia

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza