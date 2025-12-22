Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

Un video difundido recientemente en TikTok volvió puso bajo el foco público a Tylor Chase, actor infantil que alcanzó notoriedad en la década del 2000 gracias a su participación en el Manual de supervivencia escolar de Ned, una de las series más populares de Nickelodeon.

Las imágenes, grabadas en Riverside, California, muestran a Chase viviendo en la calle, con ropa desgastada y un aspecto desmejorado , lo que generó preocupación y conmoción entre fanáticos y usuarios de redes sociales.

Chase interpretaba a Martin Qwerly en el programa, un personaje secundario, pero que aparecía regularmente en el show.

¿Qué dice el video?

En el registro se escucha a una mujer preguntarle por su pasado televisivo. “¿Aparecías en Disney Channel? ¿Nickelodeon? ¿En qué serie?”.

A lo que Chase responde que participó en el Manual de supervivencia escolar de Ned. “Oh, sí, eres ese chico, me acuerdo de ti”, añade ella.

Junto al video, la autora escribió: “Qué triste, me encontré con el chico que actuaba en Nickelodeon. Recuerdo verlo de niño”.

@dingleberries15 DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role "Martin" in the show Ned's declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questioning 'What does Nickelodeon do to these kids!?? #explorepage #fyp ♬ original sound - dingleberryclips

La carrera de Tylor Chase

Chase, nacido el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, participó en diversas producciones televisivas y cinematográficas durante su juventud.

Además de su papel como Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon, actuó en títulos como Everybody Hates Chris (2005) y Good Time Max (2007). Tras esos trabajos, su presencia en la industria fue disminuyendo progresivamente .

No es la primera vez que su situación genera inquietud pública.

En septiembre de 2025, la influencer LetHallAlli lo encontró en Los Ángeles y compartió el encuentro en TikTok, donde el video también se viralizó.

¿Qué dijeron los protagonistas de la serie?

El caso también fue abordado recientemente por sus excompañeros de reparto Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw (el trío protagonista de la serie) durante el podcast Ned’s Declassified Survival Guide.

“A principios de esta semana recibí una mala noticia sobre nuestro querido amigo Tylor. Fue muy difícil de procesar para mí”, dijo Daniel Curtis Lee, quien interpreta a Cookie en la serie.

“Cuando lo vi por primera vez, me enojé porque pensé: ¿por qué poner una cámara en la cara de alguien en tiempos difíciles?”, añadió.

Lindsey Shaw (Jennifer Mosely) expresó que le gustaría verlo en persona. “No se puede hacer mucho, pero me encantaría ir a hablar con él, quererlo y mirarlo a los ojos. Extraño a Tylor, lo quiero muchísimo” , afirmó.

En tanto, Werkheiser (Ned) señaló que es “doloroso e impactante ver dónde está actualmente”.

La situación de Chase reavivó un debate recurrente en Hollywood: los efectos del estrellato infantil y la falta de redes de apoyo sostenidas para quienes alcanzan la fama a temprana edad.

Casos como el de Drake Bell han expuesto públicamente las secuelas emocionales, psicológicas y personales que muchos ex niños actores enfrentan tras el éxito.