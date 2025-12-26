Por qué Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Nigeria, según Trump

Por qué Trump ordenó ataques de las fuerzas de EEUU a objetivos de ISIS en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche de este jueves 25 de diciembre que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques contra objetivos del Estado Islámico (también conocido como ISIS) en Nigeria.

En una publicación en su red social, Truth Social, el mandatario describió la ofensiva como “poderosa y letal”, “contra la escoria terrorista de ISIS” en el noroeste del país africano .

Trump aseguró que miembros de ISIS “han estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”.

“Previamente les advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo. El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos , como solo Estados Unidos es capaz de hacer”.

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa la masacre de cristianos”, sentenció Trump en su post del jueves.

El Departamento de Defensa replicó su mensaje a través de una publicación en X, en la que adjuntó un video desclasificado que muestra cómo un buque lanza un misil desde su cubierta.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Alrededor de una hora y media después, el Comando Africano de Estados Unidos (AFRICOM) informó a través de una publicación en X que sus tropas realizaron ataques “contra terroristas de ISIS en Nigeria” el 25 de diciembre.

Detalló que estos se dieron en el estado de Sokoto, ubicado en el noroeste del país y fronterizo con Níger .

At the direction of the President of the United States and the Secretary of War, and in coordination with Nigerian authorities, U.S. Africa Command conducted strikes against ISIS terrorists in Nigeria on Dec. 25, 2025, in Sokoto State. — U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) December 26, 2025

Qué se sabe de los ataques de EEUU a objetivos de ISIS en Nigeria

El Pentágono afirmó que el gobierno de Nigeria aprobó los ataques y colaboró con Estados Unidos para llevarlos a cabo .

Desde AFRICOM comentaron que los ataques se realizaron bajo la dirección de Trump y del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Un funcionario de defensa estadounidense declaró al Washington Post que los ataques se efectuaron en dos puntos del estado de Sokoto, contra la provincia del Estado Islámico-Sahel, una rama africana del grupo extremista.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, confirmó que se realizaron “ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria”.

Precisó que la ofensiva fue en respuesta a “la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento” y que fue el resultado de una colaboración de seguridad e inteligencia entre su país y Estados Unidos.

Previamente, a principios de noviembre, Trump había advertido a través de su red social que “si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos detendrá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria, y podría muy bien entrar en ese país ahora deshonrado, disparando a diestro y siniestro, para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades”.

Nigeria es un país multiétnico que cuenta con más de 230 millones de habitantes. En su norte la mayoría es musulmán, mientras que en el sur predomina el cristianismo .

Se han reportado atentados de grupos locales tanto contra víctimas cristianas como musulmanas.

El asesor del presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu, Daniel Bwala, declaró al citado periódico que el gobierno del país “considera innecesario el énfasis repetido en los asesinatos de cristianos porque, en primer lugar, los terroristas no atacan a ninguna religión en particular y, en segundo lugar, esa retórica solo alimentará el deseo de los terroristas de crear una crisis más amplia”.

Antes de que Trump informara sobre los ataques de este jueves, el mandatario de Nigeria comentó a través de sus redes sociales que “rezaría por la paz” en su país, “especialmente entre personas de diferentes creencias religiosas”.

“Me comprometo a hacer todo lo posible para consagrar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a los cristianos, musulmanes y a todos los nigerianos de la violencia” .

La mayor parte de la violencia se ha dado en el noreste del país, en donde el grupo extremista Boko Haram ha atacado iglesias regularmente y realizado secuestros durante más de una década.

A finales de octubre, Trump designó a Nigeria como “país de especial preocupación”, en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos.

Durante su primer mandato en la Casa Blanca también aplicó esa designación a Nigeria. Sin embargo, posteriormente se eliminó bajo la administración del ahora expresidente Joe Biden.