Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos, según investigadores

Un informe anual elaborado por decenas de científicos académicos y gubernamentales, y coordinado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), alertó que las temperaturas y precipitaciones récord en el Ártico aceleraron el deshielo del permafrost y arrastraron minerales tóxicos a más de 200 ríos del norte de Alaska.

El permafrost es una mezcla de tierra, rocas y minerales que permanece congelada durante todo el año y que cubre gran parte de la superficie terrestre de la región ártica.

De acuerdo a los investigadores, se ha estado derritiendo desde principios de la década del 2000 y se han encontrado sustancias químicas tóxicas que se filtran a los ríos del norte de Alaska a medida que se derrite .

Según el informe, aquello está matando insectos y otras formas de vida acuática de la que dependen el salmón y otros peces .

Informaciones rescatadas por el New York Times afirman que los cambios ambientales detallados en el documento consideran desde la isla noruega de Svalbard hasta la capa de hielo de Groenlandia y la tundra norte de Canadá y Alaska.

El periodo que incluyó el informe abarcó desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, es decir, desde el inicio de la congelación del suelo hasta el final del verano.

A partir de sus análisis, los investigadores alertaron que las temperaturas del aire en la superficie fueron las más altas registradas en 125 años .

De la misma manera, se registró un promedio récord de precipitación, tanto de nieve como de lluvia, en toda la región ártica .

El autor principal del informe y científico del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo en Boulder, Colorado, Matthew Druckenmiller, comentó al Times que “es realmente extraordinario ver estos dos récords históricos en el mismo año”.

“Desde 1980, las temperaturas anuales del aire en el Ártico se han calentado casi tres veces más rápido que en el resto del planeta” .

Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos

Druckenmiller explicó al citado periódico que el calentamiento está alterando la frecuencia y la cantidad de lluvia y nieve en el Ártico .

Aquello, a su vez, desencadena repercusiones en la pesca, la fauna y en los habitantes de la región.

El permafrost que se ha derretido, y en el que se han encontrado sustancias químicas tóxicas, ha llevado a que algunos ríos y cuencas fluviales de Alaska adquieran un color rojizo o anaranjado .

El hidrólogo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en Anchorage, Joshua Koch, afirmó al Times que este fenómeno se observó por primera vez en 2019.

Frente a esta situación, tanto él como otros científicos han realizado una serie de estudios aéreos y satelitales.

Koch, quien ha publicado una serie de fotografías de las aguas afectadas junto a sus colegas, dijo al citado periódico: “Empezamos a ver que algunos de estos arroyos se estaban volviendo anaranjados”.

“Estas son áreas realmente prístinas que no sufren impactos de minas ni de la actividad humana”, aclaró.

Explicó que el derretimiento del permafrost expuso los depósitos naturales de pirita, un mineral de sulfuro de hierro, al aire y al agua.

Lo anterior, según Koch, genera una reacción química conocida como oxidación.

Mientras el clima se calienta y el permafrost se descongela, el agua subterránea se filtra en las capas profundas del suelo.

Los investigadores vieron que el agua que adoptó ese color anaranjado provenía de manantiales y laderas ricas en pirita .

Asimismo, encontraron niveles tóxicos de aluminio, cobre y zinc presentes de forma natural en el suelo de la tundra. Estos se filtran a los cursos de agua , agregó Koch.

El hidrólogo aseguró que pudieron ver “lugares donde hay afloramientos de agua que brotan directamente del suelo de estos manantiales”.

Según afirmaron los especialistas al Times, hasta el momento no hay evidencia de que los peces hayan sido contaminados por los químicos tóxicos , los cuales sí presentan amenazas para insectos y otras formas de vida acuática de las que dependen.

No obstante, los científicos están desarrollando investigaciones al respecto .