SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos, según investigadores

    Una investigación desarrollada durante un año advierte que las temperaturas y precipitaciones récord en el Ártico han acelerado el deshielo y arrastrado minerales tóxicos. Alerta que el agua contaminada está matando insectos y otras formas de vida acuática de la que dependen el salmón y otros peces.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos, según investigadores. Fotos: capturas / USGS.

    Un informe anual elaborado por decenas de científicos académicos y gubernamentales, y coordinado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), alertó que las temperaturas y precipitaciones récord en el Ártico aceleraron el deshielo del permafrost y arrastraron minerales tóxicos a más de 200 ríos del norte de Alaska.

    El permafrost es una mezcla de tierra, rocas y minerales que permanece congelada durante todo el año y que cubre gran parte de la superficie terrestre de la región ártica.

    De acuerdo a los investigadores, se ha estado derritiendo desde principios de la década del 2000 y se han encontrado sustancias químicas tóxicas que se filtran a los ríos del norte de Alaska a medida que se derrite.

    Según el informe, aquello está matando insectos y otras formas de vida acuática de la que dependen el salmón y otros peces.

    Informaciones rescatadas por el New York Times afirman que los cambios ambientales detallados en el documento consideran desde la isla noruega de Svalbard hasta la capa de hielo de Groenlandia y la tundra norte de Canadá y Alaska.

    El periodo que incluyó el informe abarcó desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, es decir, desde el inicio de la congelación del suelo hasta el final del verano.

    A partir de sus análisis, los investigadores alertaron que las temperaturas del aire en la superficie fueron las más altas registradas en 125 años.

    De la misma manera, se registró un promedio récord de precipitación, tanto de nieve como de lluvia, en toda la región ártica.

    El autor principal del informe y científico del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo en Boulder, Colorado, Matthew Druckenmiller, comentó al Times que “es realmente extraordinario ver estos dos récords históricos en el mismo año”.

    “Desde 1980, las temperaturas anuales del aire en el Ártico se han calentado casi tres veces más rápido que en el resto del planeta”.

    Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos, según investigadores. Fotos: capturas / USGS.

    Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos

    Druckenmiller explicó al citado periódico que el calentamiento está alterando la frecuencia y la cantidad de lluvia y nieve en el Ártico.

    Aquello, a su vez, desencadena repercusiones en la pesca, la fauna y en los habitantes de la región.

    El permafrost que se ha derretido, y en el que se han encontrado sustancias químicas tóxicas, ha llevado a que algunos ríos y cuencas fluviales de Alaska adquieran un color rojizo o anaranjado.

    El hidrólogo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en Anchorage, Joshua Koch, afirmó al Times que este fenómeno se observó por primera vez en 2019.

    Frente a esta situación, tanto él como otros científicos han realizado una serie de estudios aéreos y satelitales.

    Koch, quien ha publicado una serie de fotografías de las aguas afectadas junto a sus colegas, dijo al citado periódico: “Empezamos a ver que algunos de estos arroyos se estaban volviendo anaranjados”.

    “Estas son áreas realmente prístinas que no sufren impactos de minas ni de la actividad humana”, aclaró.

    Explicó que el derretimiento del permafrost expuso los depósitos naturales de pirita, un mineral de sulfuro de hierro, al aire y al agua.

    Lo anterior, según Koch, genera una reacción química conocida como oxidación.

    Mientras el clima se calienta y el permafrost se descongela, el agua subterránea se filtra en las capas profundas del suelo.

    Los investigadores vieron que el agua que adoptó ese color anaranjado provenía de manantiales y laderas ricas en pirita.

    Asimismo, encontraron niveles tóxicos de aluminio, cobre y zinc presentes de forma natural en el suelo de la tundra. Estos se filtran a los cursos de agua, agregó Koch.

    El hidrólogo aseguró que pudieron ver “lugares donde hay afloramientos de agua que brotan directamente del suelo de estos manantiales”.

    Según afirmaron los especialistas al Times, hasta el momento no hay evidencia de que los peces hayan sido contaminados por los químicos tóxicos, los cuales sí presentan amenazas para insectos y otras formas de vida acuática de las que dependen.

    No obstante, los científicos están desarrollando investigaciones al respecto.

    Temen que las consecuencias puedan ser mayores si el fenómeno se extiende a cuencas hidrográficas más grandes.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaMedioambienteCalentamiento globalAlaskaÁrticoPermafrostCambio climáticoEstados UnidosSvalbardCanadáGroenlandiaContaminaciónSalmónPecesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó hospitalizado a un joven de 24 años en Temuco

    La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

    Netanyahu insiste que “quedan cosas por terminar” en Gaza, apuntando al desarme de Hamas

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    Lo más leído

    1.
    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    2.
    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    3.
    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    4.
    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    PDI recaptura a sujeto liberado por error de Gendarmería en la víspera de Navidad
    Chile

    PDI recaptura a sujeto liberado por error de Gendarmería en la víspera de Navidad

    Uso de “galletero” provocó incendio forestal en Pencahue: sujeto será formalizado este miércoles

    Envían a prisión preventiva a médico colombiano por emitir más de 2.300 licencias falsas

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”
    Negocios

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    El Ipsa cierra con un alza de casi 57% en 2025 y SQM termina el año como la empresa más valiosa de la bolsa local

    Desempleo vuelve a subir después de cuatro meses y expertos ven poco probable que baje de 8% en el mediano plazo

    Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos, según investigadores
    Tendencias

    Por qué los ríos de Alaska están tiñéndose de naranja y vertidos tóxicos, según investigadores

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó hospitalizado a un joven de 24 años en Temuco

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique
    El Deportivo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

    El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire
    Cultura y entretención

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos
    Mundo

    La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

    Netanyahu insiste que “quedan cosas por terminar” en Gaza, apuntando al desarme de Hamas

    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina