En medio de un escenario en el que Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania durante los últimos meses, las fuerzas ucranianas han contraatacado con operaciones militares altamente sofisticadas.

El domingo 1 de junio, desplegaron un total de 117 drones para atacar 41 aviones militares rusos, estacionados en distintas bases aéreas ubicadas a miles de kilómetros de distancia del frente de combate.

Desde Kiev aseguraron que, para realizar la llamada “Operación Telaraña”, se requirió una preparación de más de un año y medio, en el que los drones fueron introducidos de contrabando en Rusia dentro de cabinas de madera montadas en la parte trasera de camiones.

Las cajas fueron ocultadas bajo techos desmontables operados de manera remota por la inteligencia ucraniana, lo que permitió que los dispositivos pudieran desplegarse y dirigirse hacia sus objetivos.

Entre las aeronaves impactadas se encontrarían ejemplares Tu-95, Tu-22 y Tu-160, además de al menos un avión de vigilancia A-50.

Por qué Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia.

Se trató de una de las operaciones más significativas que ha realizado Ucrania desde que Rusia inició la invasión a gran escala en su territorio el pasado 24 de febrero de 2022.

Dos días después, durante la madrugada del martes 3 de junio, sus fuerzas utilizaron explosivos submarinos para atacar el puente que une a Rusia con la península de Crimea , que fue anexada ilegalmente por las tropas rusas en 2014.

Es la tercera vez que atacan el puente de Kerch desde que estalló la guerra hace más de tres años. La primera fue en octubre de 2022, cuando un camión cisterna explotó en este. La segunda fue en julio de 2023, cuando el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reportó haber destruido una parte de su estructura con un dron marítimo.

Por qué Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia.

El ataque el domingo ocurrió un día antes de que representantes de Kiev y Moscú se reunieran en Estambul para una nueva ronda de conversaciones para llegar a un eventual alto al fuego.

Sin embargo, esto último es visto como una posibilidad lejana.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado repetidamente al mandatario ruso, Vladimir Putin, de no tener intenciones reales de poner fin al conflicto .

Por su parte, el Kremlin ha recalcado que aquello podría concretarse si se aceptan condiciones que Kiev considera inaceptables.

Tras la ofensiva del domingo contra los aeródromos militares rusos, el filósofo, escritor y cineasta, Bernard-Henri Lévy, escribió una columna para el Wall Street Journal en la que plantea que el reciente ataque con drones “demuestra por qué Ucrania ganará esta guerra” .

Lévy es autor de múltiples documentales en los que ha grabado en terreno. Varios de estos han abordado la situación de Ucrania , tales como Why Ukraine (2022), Slava Ukraini (2023), Glory of the Heroes (2023) y Our War (2025), que se estrenará el próximo 11 de junio.

Por qué Ucrania “ganará la guerra” contra Rusia, según Bernard-Henri Lévy

El filósofo y documentalista calificó el éxito de la “Operación Telaraña” de Ucrania como “una bofetada para Rusia”.

Sin embargo, agregó, “no es la primera”.

Lévy recordó distintos episodios en los que las fuerzas ucranianas lograron socavar los esfuerzos bélicos rusos desde que estalló la guerra en febrero de 2022.

En abril de dicho año, casi dos meses después de que Rusia iniciara la invasión a gran escala en Ucrania, dos misiles de fabricación ucraniana impactaron al buque insignia de la flota rusa, el Moskva , que terminó hundiéndose frente a Odesa.

Por qué Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia.

Unos meses más tarde, en octubre de 2022, realizaron su primer ataque al puente de Kerch, que fue inaugurado por Putin en 2018 y que ha sido visto como un símbolo que refleja las intenciones expansionistas del Kremlin.

Posteriormente, sus fuerzas realizaron las ofensivas de julio de 2023 y junio de 2025 contra este mismo objetivo.

Lévy afirmó: “El año pasado, la mitad de la flota de Putin en el Mar Negro fue destruida. La otra mitad se retiró lastimosamente a Novorossiysk o al Mar de Azov”.

Y ese mismo año, a principios de agosto de 2024, sus fuerzas iniciaron operaciones transfronterizas en la región rusa de Kursk , en un movimiento que fue inesperado para Moscú y que obligó a trasladar efectivos a esta zona.

Por qué Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia.

Tras las operaciones de contraataque que Ucrania ha realizado en los más de tres años de guerra contra Rusia, “el señor Putin y su gente quedan expuestos como fanfarrones, tigres de papel” , planteó Lévy.

“Ucrania es David ante el Goliat de Rusia, casi 30 veces más grande”, escribió en su columna.

Bajo la perspectiva de Lévy, la operación con drones del pasado domingo 1 de junio “es una prueba más de que el ejército ucraniano, a base de sacrificio y adversidad, se ha forjado como el más audaz, brillante y mejor de Europa ”.

El filósofo aseguró que él mismo fue “testigo de su evolución” mientras preparaba sus documentales sobre la guerra.

“Filmé a sus expertos manipulando, ocultos en cabañas en el bosque, sus primeros drones improvisados”.

Por qué Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia.

“Para otra película, los batallones de drones de Lyman y Kupiansk cerraron el cielo en lugar de sus tímidos aliados”.

“Este invierno, en Pokrovsk y Sumy, (registré) salas de mando de alta tecnología donde se libraban batallas a distancia”.

“Incluso escuché —en aquel momento sin comprender del todo— al señor Zelenski anunciar que sus ingenieros están desarrollando una nueva generación de drones capaces de atacar a Rusia hasta el Ártico”.

Después de la ofensiva del 1 de junio, el presidente ucraniano aseguró que el 34% de los portamisiles de crucero estratégicos estacionados en bases aéreas rusas fueron alcanzados por los drones .

La cifra que mencionó Zelenski correspondería a casi un tercio de la flota rusa de este tipo de aeronaves, que han sido utilizadas para atacar ciudades ucranianas a lo largo de la guerra.

De acuerdo al filósofo y documentalista, la operación con drones del domingo “es un paso más en el camino (de Ucrania) hacia la victoria”.

Por qué Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia.

“No sé qué forma adoptará esa victoria, ni si será el frente, la retaguardia o su régimen el que cederá primero en Rusia. Pero el equilibrio de poder está cada vez más claro”, planteó.

Lévy también describió a las fuerzas ucranianas como un ejército que “ha demostrado su dominio de las tecnologías militares más avanzadas y su excelencia no solo en la guerra de trincheras, sino que también en la nueva guerra remota y fantasma” .