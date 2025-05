Qué es la hidrocefalia normotensiva, el diagnóstico que obligó a Billy Joel a cancelar todos los conciertos de su gira

El célebre artista pop Billy Joel canceló una serie de conciertos de su gira mundial tras ser diagnosticado con una afección cerebral que empeoró debido a sus recientes presentaciones, informó su equipo el viernes.

“Billy Joel ha anunciado la cancelación de todos los conciertos programados tras un reciente diagnóstico de hidrocefalia normotensiva (HNT)”, escribió el equipo del legendario pianista en su sitio web.

Qué es la hidrocefalia normotensiva, el diagnóstico de Billy Joel

La Asociación del Alzheimer afirma que la HNT es “ un trastorno cerebral en el que se acumula un exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales ”.

Se trata de una afección neurológica caracterizada por la acumulación de líquido cefalorraquídeo (LCR) en las cavidades del cerebro, lo que provoca una dilatación de los ventrículos sin que la presión dentro del cráneo se eleve de forma significativa. Esto puede dañar el tejido cerebral circundante.

Qué es la hidrocefalia normotensiva

Según información de MedlinePlus (el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos) y Mayo Clinic, la HNT es una causa poco conocida de la demencia.

Los síntomas de la HNT suelen aparecer gradualmente y a menudo se confunden con el envejecimiento normal o con otras formas de la demencia:

Trastornos de la marcha : dificultad para caminar, a menudo descrita como una “marcha magnética” (como si los pies estuvieran pegados al suelo), pasos cortos y lentos, inestabilidad y tendencia a las caídas.

Deterioro cognitivo : problemas de memoria, dificultad para prestar atención, lentitud en el pensamiento, apatía o cambios de humor. En etapas avanzadas, puede llevar a la demencia.

Incontinencia urinaria: problemas para controlar la vejiga, que pueden variar desde una necesidad frecuente o urgente de miccionar hasta la pérdida total del control de la orina.

Es importante destacar que la HNT es una de las pocas causas de la demencia que puede mejorar significativamente con un tratamiento adecuado , que generalmente implica la colocación de una válvula de derivación (shunts) para drenar el exceso de LCR.

Billy Joel canceló todos los conciertos de su gira

Las fechas del músico tras Piano Man incluyen varias en Reino Unido, así como una apretada agenda por Estados Unidos, desde julio de 2025 hasta julio de 2026, cuando debía culminar su ambiciosa serie de conciertos en Charlotte, Carolina del Norte.

El equipo de Joel añadió que “esta afección se ha visto agravada por sus recientes conciertos, lo que le ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio”.

“Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia y gracias por su comprensión”, escribió Joel, conocido por sus hits Vienna, Uptown Girl y Just The Way You Are.