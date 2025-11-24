Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá. Foto: archivo / referencial.

Las autoridades militares de Israel afirmaron este domingo 23 de noviembre que un ataque realizado por sus fuerzas contra Beirut, la capital de Líbano, generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, uno de los tres principales líderes de Hezbolá.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró haber aprobado la ofensiva.

Describió a Tabatabai como el jefe del Estado Mayor de Hezbolá, quien lideraba el rearme del grupo militante y los esfuerzos para reconstruirlo .

Según reportó el Ministerio de Salud libanés, el ataque israelí dejó al menos cinco muertos, mientras que se registraron unos 28 heridos.

Desde Hezbolá confirmaron la noche del domingo que Israel abatió a Tabatabai en los suburbios del sur de Beirut.

Quién era Haytham Ali Tabatabai, el alto comandante de Hamás que murió en un ataque de Israel

Tabatabai era conocido por ser un impulsor clave del reclutamiento de Hezbolá .

Funcionarios árabes afirmaron en declaraciones reunidas por el Wall Street Journal que había enfrentado varios atentados previos.

En el pasado, Tabatabai comandó las fuerzas especiales de Hezbolá en Yemen y Siria , según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El país norteamericano había ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre él.

La reciente ofensiva en Beirut ha incrementado aún más la tensión en torno al acuerdo de alto al fuego que Israel y Líbano consiguieron a finales de 2024.

Durante las últimas semanas, las fuerzas israelíes han continuado con sus ataques contra el grupo militante con sede en dicho país .

Aseguran que se trata de una respuesta a lo que, según sostienen, son esfuerzos de Hezbolá para reconstruir su armamento y sus filas .

Afirman que esto último contradice los términos del acuerdo de alto al fuego firmado en noviembre del año pasado.

En aquel momento, se estableció que Israel debía poner fin a sus ataques y retirar sus tropas de Líbano, a cambio del desmantelamiento de la infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano y el eventual desarme del grupo .

Fuentes de inteligencia israelíes y árabes afirmaron al citado periódico que Israel ha proporcionado inteligencia al ejército libanés para desarmar a Hezbolá en el sur de Líbano.

Sin embargo, el grupo ha estado reconstruyendo su armamento y sus filas.

Netanyahu manifestó el domingo, al informar sobre el ataque que generó la muerte de Tabatabai: “El Estado de Israel no permitirá que Hezbolá reconstruya su poder, y no permitiremos que vuelva a representar una amenaza para el Estado de Israel”.

Los drones israelíes han atacado objetivos en Líbano más de 1.000 veces desde el alto al fuego de 2024, según cifras rescatadas por el Journal.

Israel también ha mantenido tropas en ciertos puntos estratégicos del sur del país vecino y ha iniciado la construcción de un muro que pasa al territorio libanés, de acuerdo a la fuerza de paz de Naciones Unidas.

Por otro lado, ha realizado una serie de ataques en Gaza en respuesta a lo que, según acusa, son violaciones por parte de Hamas al acuerdo de alto al fuego mediado por Estados Unidos.

Este último entró en vigor en octubre de este año, tras dos años de guerra con el grupo militante con sede en Franja de Gaza.

Los combates entre ambas partes iniciaron el 7 de octubre de 2023, luego de que Hamas realizara una ofensiva directa contra Israel que dejó 1.200 muertos y 250 rehenes.

Aquello derivó en que las fuerzas israelíes realizaran ataques constantes en el enclave, los cuales dejaron más de 67.000 muertos, según denunciaron las autoridades gazatíes a principios de octubre de este año.