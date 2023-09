Qué se sabe del caso de la mucama chilena que fue asesinada en Estados Unidos.

Natalia Manríquez Sepúlveda, chilena de 35 años, fue asesinada en una habitación del Hotel Super 8 de la ciudad de Council Bluffs, estado de Iowa, Estados Unidos.

El hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre. Pasadas las 3 de la mañana, funcionarios de la policía local recibieron el reporte de “una persona que no respondía”: Natalia había sido hallada sin vida en el mismo hotel donde trabajaba como mucama, en “extrañas circunstancias”.

Aunque se desconoce cuál fue la causa de muerte, dado que faltan los resultados de la autopsia, la policía de Council Bluffs tiene en la mira al principal sospechoso: imágenes obtenidas por cámaras de seguridad muestran que Jesse Smith, ciudadano estadounidense de 49 años, estuvo en la misma habitación donde se produjo el homicidio de Natalia.

Smith tiene un extenso prontuario por delitos sexuales y se encontraba prófugo de la justicia. Era el segundo hombre más buscado por agresiones sexuales en todo el estado de Colorado.

La policía dio a conocer que el individuo fue arrestado el pasado 14 de septiembre. Los investigadores creen que se refugió en el área de Omaha y Council Bluffs para eludir los cargos que tenía en Colorado y que habría estado usando un nombre falso, de acuerdo a la prensa estadounidense.

Según consigna LUN, en noviembre de 2022 Natalia arribó a Estados Unidos con un anhelo muy claro: encontrar un trabajo para poder sustentar a su familia y darles una mejor vida. Había dejado a su hijo de 13 años al cuidado de su madre, Laura Sepúlveda, y esperaba volver cuando hubiera cumplido sus objetivos.

Inicialmente se había instalado en el estado de Nevada, pero luego se trasladó hasta Iowa. Hace cinco meses que había comenzado a trabajar en el hotel Super 8, donde le brindaron una habitación para que pudiera vivir.

Laura ha relatado que la última vez que habló con su hija fue el 6 de septiembre. Natalia le envió un audio de voz contándole que tenía mala señal en el teléfono y que apenas pagara su plan del celular la llamaría para conversar de manera más fluida. Le dijo que la amaba y se despidió.

Pero en lo que quedó del día, la mujer no supo más de su hija. Al día siguiente tampoco hubo respuesta.

Laura dijo en el programa Contigo en la Mañana de CHV que supo del crimen de su hija por una amiga que ella tenía en Estados Unidos. “Ella me empezó a llamar por WhatsApp y yo no quería contestar, por el hecho de que no conocía el número”, explicó.

Luego agregó: “Ya después de tantas insistencias le contesté. Me preguntaba si estaba en el living o en el dormitorio, porque tenía que darme una noticia muy mala. Me dijo ‘encontraron a su hija en el hotel donde trabajaba’. Yo le dije ‘esto es una broma de mal gusto’”.

Días antes del homicidio, Natalia le habría sincerado a su madre que un hombre la había acosado en reiteradas ocasiones dentro del hotel y le decía frases de índole sexual.

“Ella (la amiga de Natalia) me dijo que la habían asesinado en el hotel. Pero supuestamente le dijeron que le había dado un ataque al corazón. Mi hija era una mujer tan sana, joven, llena de vida, empeñosa”, añadió Laura.

De acuerdo a los registros obtenidos por cámaras de seguridad del hotel, Natalia entró a una de las habitaciones para realizar sus labores de mucama, como cualquier otro día. De allí no volvió a salir con vida.

Las mismas cámaras exhiben que Jesse Smith fue la última persona en entrar en la pieza donde la chilena fue encontrada fallecida, lo que lo convirtió en el principal y único sospechoso por su muerte.

Según reportaron medios locales, en los días siguientes la policía comenzó a publicar fotografías de Smith para conseguir identificarlo y aprehenderlo. El 14 de septiembre, la búsqueda rindió frutos: el estadounidense fue localizado en un departamento de Council Bluffs.

Smith permanece en la cárcel del condado de Pottawattamie. Por ahora está acusado de ser prófugo de la justicia estadounidense y de agresión sexual en tercer grado.

John Focht, sargento de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Council Bluffs, dijo la semana pasada que ese delito de agresión sexual está relacionado con Natalia. También explicó que están a la espera de la autopsia y otras pericias importantes para decidir si Smith recibirá más cargos.

El historial de Smith incluye delitos como agresión sexual, agresión sexual a niño, robo, fraude, acoso y delito grave de amenazas, los que cometió entre 1999 y 2006.

“El hotel no quiere que esto se sepa. No hace mucho, yo creo que el mes pasado, hubo otro asesinato en el hotel. Eso me lo dijo mi hija”, aseguró Laura a Contigo en la Mañana.

Ahora, la familia de Natalia está exigiendo justicia por el homicidio y pide ayuda para conseguir repatriar su cuerpo.