Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

Un misterioso episodio ha generado sorpresa y especulación en la Región de Coquimbo.

La tarde de este miércoles, vecinos de la localidad de Las Breas, en la comuna de Río Hurtado, reportaron la caída de un objeto no identificado en los cerros del sector, lo que provocó una columna de humo visible por varios minutos.

Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

¿Qué se sabe de este objeto?

Según informó CNN Chile, la alcaldesa de Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, confirmó que “tuvimos una situación que no esperábamos, se avistó un objeto no identificado caer acá en los cerros de Las Breas”.

La autoridad comunal añadió que se encuentran “averiguando con aeronáutica para saber si algún helicóptero u otro objeto volador estaba sobrevolando la zona”, aunque aclaró que “no tenemos certeza de lo que cayó”.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento del impacto y las reacciones de los testigos, quienes se preguntan “¿qué será?” y “¿de qué color era?”.

Vecinos y funcionarios reportaron la caída de un objeto no identificado en los cerros de Las Breas, Río Hurtado (Región de Coquimbo).

La alcaldesa confirmó que se vio caer un objeto y luego una columna de humo

¿Meteorito?



Si alguien de la zona tiene màs detalles que nos cuente pic.twitter.com/ouplZwuPhj — Apu Andes (@ApuAndeschile) November 12, 2025

De acuerdo con Chilevisión, el incidente ocurrió en un área de difícil acceso, ubicada a unos 3.000 metros de altura, y ha movilizado a equipos de emergencia y personal municipal .

La alcaldesa indicó que tras el hecho “se dio aviso a emergencias y se está solicitando la información de alguna aeronave que haya sufrido algún accidente”.

El comandante de Bomberos de Río Hurtado detalló al medio local MiRadioLS que el primer reporte se recibió a las 15:24 horas, tras lo cual “se desplegaron dos unidades al lugar que ya tenemos identificado”.

Añadió que, según versiones de testigos, “una hora antes pasó una avioneta a baja altura y un rato después se produjo el impacto contra el cerro; quedó un humo que duró cerca de 25 minutos”.

¿Qué señaló la autoridad aeronáutica?

Sin embargo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) descartó la presencia de vuelos registrados en el área durante ese horario.

“No hubo vuelos en ese horario, pero debemos descartar llegando al lugar”, señaló la institución al medio local, que continúa verificando los hechos junto a equipos de emergencia.

¿Misterio resuelto?

Con el paso de las horas, el medio MiRadioLS recibió información de bomberos y el hecho habría sido provocado por fuego encendido intencionalmente.