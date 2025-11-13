Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

El actor argentino Jorge Lorenzo , recordado por su papel de ‘Capece’ en la serie de Netflix, El Marginal , falleció la noche de este miércoles 12 de noviembre a los 67 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que expresó su “profunda tristeza” por la partida del intérprete y envió condolencias a su familia.

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, escribió la entidad en su cuenta oficial de X.

Jorge Daniel Lorenzo, nació el 23 de diciembre de 1958 y en los últimos meses había enfrentado complicaciones de salud.

Según relató a La Nación su amiga y colega Natalia Bocca, “estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio” .

Una vida dedicada a la actuación

Desde pequeño mostró interés por el arte. En una entrevista con el medio argentino, recordó que fue su profesora de primer grado quien lo impulsó a ser actor, pese a la oposición de su madre.

Durante un tiempo se alejó del medio porque lo acomplejaba su calvicie, pero finalmente decidió abrazar la profesión por completo.

Con una carrera que abarcó televisión, cine y teatro, Lorenzo se consolidó como un actor versátil.

Aunque su papel más recordado es el del severo y oscuro guardia Capece en El Marginal , también participó en otras producciones argentinas como ATAV 2, Casi Ángeles, Son amores, Soy Gitano, Rincón de Luz, entre muchas más.

Su última aparición fue este año en En el barro, el spin-off de El Marginal, donde volvió a interpretar a Capece.

Había adelantado que en la segunda temporada –aún inédita– tendría “mucha más participación que en la primera”.

Teatro y cine

Además de su trabajo en televisión, Jorge Lorenzo desarrolló una extensa trayectoria teatral, tanto en el circuito independiente como en el comercial.

Participó en obras como Potestad, La lección de anatomía, Doña Flor y sus dos maridos, El diluvio que viene, Acaloradas y Muero por ella.

Hasta mediados de octubre se mantenía activo en los escenarios con la obra Póker indio, en El Método Kairós, y otra pieza escrita por él mismo, Del barrio la mondiola.

En el cine también dejó huella con participaciones en películas como La herida, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas y La Rosales.