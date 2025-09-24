Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil

A Elon Musk le gusta compartir parte de su vida privada, sin mucho escrúpulo, en las redes sociales. Sin embargo, una parte de ella ha permanecido casi todo el tiempo en las sombras: su relación con su padre, Errol Musk , quien, según un reciente reportaje del New York Times , ha sido acusado de abuso sexual infantil.

De acuerdo al medio estadounidense, esta situación afecta al CEO de Tesla, pues muchos familiares han pedido su ayuda e intercesión. Y es que las víctimas serían cinco de los hijos e hijastros del padre del magnate.

Los abusos habrían ocurrido en Sudáfrica y California desde 1993 , según los antecedentes del caso.

Esto es todo lo que se sabe sobre ello, hasta ahora.

El relato contiene detalles sensibles.

La investigación sobre el padre de Elon Musk, acusado de abuso sexual infantil

Quién es Errol Musk, el padre de Elon Musk

Errol Musk tiene 79 años y vive en Sudáfrica , donde también nació su hijo, Elon Musk , fundador de SpaceX, Tesla y otras grandes empresas de Estados Unidos. En 1972, fue elegido concejal de la ciudad de Pretoria.

El hombre aseguró a los medios que era una persona “muy rica” y que incluso, había sido dueño de la mitad de una mina de esmeraldas en Zambia.

En general, Errol se ha mantenido al margen con los medios de comunicación y las redes sociales. Fue entrevistado anteriormente por el New York Times para hablar de la era del apartheid y la infancia de su hijo en Sudáfrica, y también por The Sun, cuando reveló haber asesinado en 1998 a tres de siete intrusos que ingresaron a su propiedad.

Las acusaciones de abuso contra Errol Musk

Según el Times, la primera acusación en contra del padre del magnate fue en 1993, cuando su hijastra —que tenía 4 años en ese momento— le dijo a sus familiares que Errol la había tocado cuando estaban en su casa familiar.

Después de una década, la joven aseguró que hubo otro incidente: encontró al hombre oliendo su ropa interior usada. Varios años después, según el relato familiar, habría tenido una hija con el hombre. La joven cayó en las drogas productos del trauma, pero habría logrado rehabilitarse.

La última denuncia habría sido en 2023, cuando su hijo de 5 años mencionó que había sido manoseado por el hombre. En ese momento, una trabajadora social tuvo que intervenir.

Además de estas denuncias, otras tres habrían sucedido con otras dos de sus hijas y un hijastro, y los registros policiales y judiciales a los que accedió el Times establecen que hubo tres investigaciones policiales independientes: dos de ellas concluyeron, pero no hay datos sobre la tercera.

Pese a ello, no hay ningún documento que establezca que Errol Musk haya sido condenado por algún delito.

Los antecedentes familiares de Errol Musk

La misma investigación del NYT detalla que el acusado tiene al menos nueve hijos e hijastros, y estuvo casado con tres mujeres: Maye Haldeman (con quien tuvo tres hijos, entre ellos, Elon Musk); Sue Wilson y Heide-Mari Bezuidenhout (quien tenía hijos de un matrimonio previo).

Haldeman, la madre del magnate y primera esposa de Errol Musk, escribió en sus memorias que su expareja la había maltratado física y verbalmente.

La investigación sobre el padre de Elon Musk, acusado de abuso sexual infantil

Por su parte, el CEO de Tesla ya había hablado de la compleja relación que tenía con su padre: en su biografía (2023) dijo que era un hombre que “no tenía compasión” y que haber vivido con él fue una experiencia desagradable.

En paralelo, la hermana de la tercera esposa de Errol Musk, identificada como Elmie Smit, fue clave el caso: ella contactó a las autoridades tras el presunto abuso de la hija de 4 años y actuó como una especie de vocera para la familia.

Dijo que Errol “dejó una profunda herida en nuestra familia” y que también ha contactado a Elon Musk sobre las acusaciones, para solicitarle ayuda.

La respuesta de Errol Musk ante la investigación

Consultado por el Times, Errol Musk respondió que “los informes son falsos y absurdos en extremo” , y que los familiares habrían inventado los presuntos abusos y estaban “incitando a los niños a decir mentiras” para “sacarle dinero” a su hijo.

También dijo que solo estaba al tanto de una acusación de abuso.

Qué dijo Elon Musk sobre las acusaciones

El mismo reportaje aseguró que en 2010, Elon Musk recibió una carta de cinco páginas de un familiar, donde detalla algunas de las acusaciones y en la que le pide que intervenga.

“Realmente necesitamos su consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque vemos sufrir a estos niños a diario” , se lee en el documento, según el Times.

Aunque no existe claridad de que el magnate leyó el escrito, el medio habría comprobado que sí prestó apoyo económico a su familia y a los hermanos del tercer matrimonio de su padre. También habría intentado, por un tiempo, que se mantuvieran en California, lejos de Errol Musk.

La investigación sobre el padre de Elon Musk, acusado de abuso sexual infantil. Foto: Europa Press.

La hijastra que habría sido abusada también le comentó al medio que recibe mensualmente dinero del magnate y que “siempre ha estado ahí”.

En 2017, en entrevista con Rolling Stone, el CEO de SpaceX dijo que su padre hizo “casi todas las maldades inimaginables” y que no tiene relación ni comunicación con él . Esta declaración la dio después de haber conocido que la hijastra presuntamente abusada, dio a luz a una hija con Errol Musk.

En la biografía autorizada del magnate de 2023, también se menciona este episodio. “Cuando Elon y sus hermanos lo descubrieron se sintieron asqueados y furiosos”, se lee.

Pero muy distinta es la versión de su padre, Errol, quien dice que es “muy cercano” al magnate y que incluso ha trabajado en algunos de sus proyectos. También había dicho que él fue uno de los primeros inversores en la primera empresa de su hijo. No obstante, Elon Musk lo desmintió.

“Mi hermano y yo pagamos la universidad con becas, préstamos y trabajando en dos empleos simultáneamente”.