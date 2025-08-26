SUSCRÍBETE
Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

El magnate acusó a ambas compañías de coludirse para perjudicar a su firma xAI y su chatbot Grok.

 
La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, presentó una demanda contra Apple y OpenAI, acusándolas de coludirse para frenar el crecimiento de su tecnología y dificultar la distribución de su chatbot Grok, también presente en X.

La acción legal fue presentada el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, informó The Washington Post.

Por qué demandaron a OpenAI y Apple

En el documento, los abogados de Musk aseguraron que “trabajando en conjunto, los demandados Apple y OpenAI han acaparado mercados para mantener sus monopolios e impedir la competencia de innovadores como X y xAI”.

La compañía de Musk reclama miles de millones de dólares en daños y perjuicios.

Benoit Tessier

El caso se centra en la acusación de que Apple habría utilizado su App Store para restringir el alcance de Grok –que funciona como App y también dentro de la red social X– con el objetivo de favorecer a OpenAI.

Es importante recordar que OpenAI mantiene un acuerdo de colaboración con Iphone en inteligencia artificial.

La competencia con OpenAI

Musk, que cofundó OpenAI en 2015, ha criticado duramente a la compañía tras su giro hacia un modelo con fines de lucro y mantiene desde hace más de un año una batalla judicial contra sus directivos.

En mayo, OpenAI modificó su estructura para preservar su estatus como organización sin fines de lucro, al tiempo que entregaba mayor libertad a su división comercial, pero las acciones legales de Musk continuaron.

El acuerdo entre Apple y OpenAI se cerró en junio, en un intento de la tecnológica de la manzana por reforzar sus capacidades en IA.

La compañía, sin embargo, ha señalado que el convenio no es exclusivo y que mantiene conversaciones con Google para integrar también sus modelos en el iPhone y otros dispositivos.

Según cifras de descarga, ChatGPT se mantenía esta semana como la aplicación gratuita más popular tanto en la App Store como en Google Play, mientras que Grok ocupaba el puesto 26 en iOS y el 47 en Android, por encima de apps como Facebook y Spotify, pero muy por debajo de su principal competidor.

La disputa legal llega en un momento complejo para Grok: el mes pasado, xAI suspendió temporalmente algunas de sus funciones luego de que el chatbot publicara mensajes antisemitas en X, lo que la compañía atribuyó a un error no intencional.

Ni Apple, ni OpenAI, ni los representantes legales de Musk respondieron a las consultas de The Washington Post.

