OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

La actriz publicó una fotografía en Instagram donde confirmó su nueva relación sentimental.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

Jennifer Aniston volvió a acaparar la atención mediática este fin de semana al confirmar su nueva relación sentimental con Jim Curtis en una publicación de redes sociales.

La protagonista de series como Friends y The Morning Show publicó en Instagram una foto en blanco y negro junto a su pareja, el terapeuta y escritor Jim Curtis, con una frase simple pero reveladora: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro”.

La publicación –compartida con sus más de 44 millones de seguidores– acumula más de un millón de “me gusta” y miles de comentarios, entre ellos los de celebridades como Amy Schumer, Leslie Mann y Olivia Munn.

La comediante Schumer escribió: “Hermosa pareja. Ángeles bondadosos y sanadores”.

¿Quién es Jim Curtis?

Curtis, de 50 años, es un reconocido gurú de la salud mental y el bienestar.

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 740 mil seguidores, comparte videos en los que promueve afirmaciones, ejercicios de escritura reflexiva y técnicas de “lenguaje intencional” para cambiar la mentalidad.

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

En su página web se define como “autor, orador, hipnoentrenador y educador”, y asegura que su misión es “cambiar la salud y el bienestar del mundo”.

Según el diario El País, Curtis lleva dos décadas dedicado al ámbito del bienestar y ha publicado libros y cursos centrados en la sanación personal.

En su biografía cuenta que tras vivir una enfermedad crónica mal diagnosticada y un trauma emocional, desarrolló un enfoque terapéutico basado en la conexión entre cuerpo y mente.

“No importa cuán estancado o roto te sientas, la transformación siempre es posible”, afirma en su sitio.

Aniston y Curtis

La nueva pareja fue vista por primera vez en julio, durante unas vacaciones en Mallorca a bordo de un yate junto a amigos como el actor Jason Bateman y la comediante Amy Schumer.

Desde entonces, los paparazis los han fotografiado en salidas por Los Ángeles y Nueva York. En septiembre, Curtis asistió al estreno de la cuarta temporada de The Morning Show, aunque permaneció lejos de los flashes.

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

De acuerdo con People, la actriz y el coach fueron presentados por un amigo en común. “Jen había leído su libro y estaba familiarizada con su trabajo. Él es muy diferente de cualquiera con quien haya salido antes”, dijo una fuente al medio estadounidense.

Para Aniston, de 56 años, esta es su primera relación pública desde su separación del actor Justin Theroux en 2018.

Lee también:

Más sobre:Jennifer AnistonSeriesCineJim CurtisCelebridadesHollywoodGurúParejaRelación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Congreso aprueba extensión del decreto que faculta a las FF.AA. para resguardar zonas fronterizas en el norte del país

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio

Nuevos incidentes en el INBA terminan con agresión a docente con un martillo

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

5.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Congreso aprueba extensión del decreto que faculta a las FF.AA. para resguardar zonas fronterizas en el norte del país
Chile

Congreso aprueba extensión del decreto que faculta a las FF.AA. para resguardar zonas fronterizas en el norte del país

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”

Mallplaza consolida “trimestre histórico” y anuncia inversión de US$ 570 millones
Negocios

Mallplaza consolida “trimestre histórico” y anuncia inversión de US$ 570 millones

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio

Sofofa inicia nueva versión de iniciativa que busca fortalecer la relación de las empresas con las comunidades

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston
Tendencias

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

Marcelo Díaz explica el bajón de la U: “Debemos organizar mejor el torneo, no es normal estar tanto tiempo detenido”
El Deportivo

Marcelo Díaz explica el bajón de la U: “Debemos organizar mejor el torneo, no es normal estar tanto tiempo detenido”

En vivo: Real Madrid busca mantener su campaña perfecta en la Champions League frente al Liverpool

Alejandro Tabilo no puede contra la jerarquía de Novak Djokovic y pierde en Atenas su invicto ante la leyenda del tenis

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”
Mundo

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

La detención de la fiscal militar en Israel vuelve a exhibir los abusos contra presos palestinos

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderoso de EE.UU., que falleció a los 84 años

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló