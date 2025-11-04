Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

Jennifer Aniston volvió a acaparar la atención mediática este fin de semana al confirmar su nueva relación sentimental con Jim Curtis en una publicación de redes sociales.

La protagonista de series como Friends y The Morning Show publicó en Instagram una foto en blanco y negro junto a su pareja, el terapeuta y escritor Jim Curtis , con una frase simple pero reveladora: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro”.

La publicación –compartida con sus más de 44 millones de seguidores– acumula más de un millón de “me gusta” y miles de comentarios, entre ellos los de celebridades como Amy Schumer, Leslie Mann y Olivia Munn.

La comediante Schumer escribió: “Hermosa pareja. Ángeles bondadosos y sanadores”.

¿Quién es Jim Curtis?

Curtis, de 50 años, es un reconocido gurú de la salud mental y el bienestar .

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 740 mil seguidores, comparte videos en los que promueve afirmaciones, ejercicios de escritura reflexiva y técnicas de “lenguaje intencional” para cambiar la mentalidad.

En su página web se define como “autor, orador, hipnoentrenador y educador”, y asegura que su misión es “cambiar la salud y el bienestar del mundo”.

Según el diario El País, Curtis lleva dos décadas dedicado al ámbito del bienestar y ha publicado libros y cursos centrados en la sanación personal.

En su biografía cuenta que tras vivir una enfermedad crónica mal diagnosticada y un trauma emocional, desarrolló un enfoque terapéutico basado en la conexión entre cuerpo y mente .

“No importa cuán estancado o roto te sientas, la transformación siempre es posible”, afirma en su sitio.

Aniston y Curtis

La nueva pareja fue vista por primera vez en julio, durante unas vacaciones en Mallorca a bordo de un yate junto a amigos como el actor Jason Bateman y la comediante Amy Schumer.

Desde entonces, los paparazis los han fotografiado en salidas por Los Ángeles y Nueva York. En septiembre, Curtis asistió al estreno de la cuarta temporada de The Morning Show, aunque permaneció lejos de los flashes.

De acuerdo con People, la actriz y el coach fueron presentados por un amigo en común. “Jen había leído su libro y estaba familiarizada con su trabajo. Él es muy diferente de cualquiera con quien haya salido antes”, dijo una fuente al medio estadounidense.

Para Aniston, de 56 años, esta es su primera relación pública desde su separación del actor Justin Theroux en 2018.