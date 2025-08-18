Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia. Foto: AP.

Días antes de las elecciones, el nombre del senador Rodrigo Paz Pereira no sobresalía en las encuestas presidenciales de Bolivia. La intención de voto se concentraba en dos candidatos de derecha: Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina.

No obstante, el pasado 17 de agosto, el parlamentario fue el más votado de las elecciones.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo un 32.08% de los votos , mientras que Quiroga, de Alianza Libre, alcanzó un 26.94%. Ahora, ambos disputarán la segunda vuelta presidencial.

Y el Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó por 20 años, sufrió una dura derrota: su candidato quedó en sexto lugar, con el 3.14% de los votos.

Pero, ¿quién es Rodrigo Paz Pereira? ¿Cuál fue su as bajo la manga, para repuntar en las presidenciales en Bolivia?

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato de las elecciones Bolivia 2025

Rodrigo Paz Pereira es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora y de la española Carmen Pereira. Por el cargo de su padre y la persecución de gobiernos militares, fue criado en distintos países.

Actualmente, tiene 57 años y es senador.

En 1982, después de que volviera la democracia en Bolivia, Paz Pereira retornó a su país y terminó sus estudios secundarios en el colegio San Ignacio en La Paz. Es economista, tiene estudios en relaciones internacionales y una maestría de Gestión Política en American University de Estados Unidos.

Fue allí donde conoció a María Elena Urquidi, su esposa por 25 años y con quien tiene tres hijas y un hijo, según relataron desde El País.

Entre sus antecedentes políticos, el candidato presidencial fue diputado, concejal y alcalde de la ciudad de Tarija.

También se sumó a la Coordinadora de la Defensa de la Democracia para exigir un formato de una segunda vuelta electoral, en el marco de las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, el entonces presidente.

Las propuestas del candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira

“Hay quienes viven de la política, y quienes hacemos servicios públicos”, dijo en una entrevista con un medio local cuando estaba haciendo campaña. Entonces, aseguró que en sus años de trayectoria política, logró vencer al MAS, el partido oficialista, en cinco elecciones.

El lema que más resaltó en su campaña es el de “capitalismo para todos” o “capitalismo popular” . Sobre ello, Paz Pereira asegura que quiere bajar aranceles, impuestos, entregar facilidades tributarias y posibilidades de crédito para todos los habitantes en Bolivia, y “no para unos cuantos”.

Así, pretende impulsar la economía que, actualmente, ha sufrido varios golpes importantes. El país vive una profunda crisis, donde reinan la escasez de dólares y gasolina.

Además, otra de sus propuestas es la de “agenda 50/50” con la que pretende redistribuir el poder, desconcentrar el Estado y reformar la justicia. También planea cerrar algunas de las empresas públicas.

Por qué Rodrigo Paz Pereira recibió tantos votos en Bolivia

Desde el análisis entregado por El País explican que, a diferencia de sus adversarios como Tuto Quiroga y Doria Medina (que gastaron unos 150.000 dólares), Rodrigo Paz Pereira no invirtió casi nada en su campaña presidencial digital.

En cambio, recorrió a pie comunidades rurales, mercados y ferias públicas para entregar su mensaje.

Por otra parte, su candidato a vicepresidente, Edman Lara, fue una carta importante: el expolicía ya era bien conocido en las redes sociales por denunciar la corrupción y por lograr generar una conexión con un sector de los habitantes.

Los analistas políticos de distintos medios también expresan que los bolivianos que habían confiado en el MAS, el partido oficialista y de izquierda, están profundamente descontentos por la gestión actual , pero tampoco querían a Quiroga o Doria Medina en el poder.

Por ello, la campaña de Paz Zamora estuvo enfocada en ellos, y habría dado fruto.

Sin embargo, al candidato le pesa una percepción negativa de su gestión como alcalde de Tarija, pues está envuelto en algunos procesos judiciales y polémicas que han generado cierta desconfianza en su capacidad de liderar Bolivia.

Este será el desafío del candidato para la segunda vuelta que, se estima, será el 19 de octubre de 2025.