SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira sorprendió en las elecciones presidenciales de Bolivia 2025 al liderar con un 32.08% de los votos y dejar atrás a los favoritos Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia. Foto: AP.

Días antes de las elecciones, el nombre del senador Rodrigo Paz Pereira no sobresalía en las encuestas presidenciales de Bolivia. La intención de voto se concentraba en dos candidatos de derecha: Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina.

No obstante, el pasado 17 de agosto, el parlamentario fue el más votado de las elecciones.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo un 32.08% de los votos, mientras que Quiroga, de Alianza Libre, alcanzó un 26.94%. Ahora, ambos disputarán la segunda vuelta presidencial.

Y el Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó por 20 años, sufrió una dura derrota: su candidato quedó en sexto lugar, con el 3.14% de los votos.

Pero, ¿quién es Rodrigo Paz Pereira? ¿Cuál fue su as bajo la manga, para repuntar en las presidenciales en Bolivia?

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia. Foto: REUTERS.

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato de las elecciones Bolivia 2025

Rodrigo Paz Pereira es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora y de la española Carmen Pereira. Por el cargo de su padre y la persecución de gobiernos militares, fue criado en distintos países.

Actualmente, tiene 57 años y es senador.

En 1982, después de que volviera la democracia en Bolivia, Paz Pereira retornó a su país y terminó sus estudios secundarios en el colegio San Ignacio en La Paz. Es economista, tiene estudios en relaciones internacionales y una maestría de Gestión Política en American University de Estados Unidos.

Fue allí donde conoció a María Elena Urquidi, su esposa por 25 años y con quien tiene tres hijas y un hijo, según relataron desde El País.

Entre sus antecedentes políticos, el candidato presidencial fue diputado, concejal y alcalde de la ciudad de Tarija.

También se sumó a la Coordinadora de la Defensa de la Democracia para exigir un formato de una segunda vuelta electoral, en el marco de las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, el entonces presidente.

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia. Foto: REUTERS.

Las propuestas del candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira

“Hay quienes viven de la política, y quienes hacemos servicios públicos”, dijo en una entrevista con un medio local cuando estaba haciendo campaña. Entonces, aseguró que en sus años de trayectoria política, logró vencer al MAS, el partido oficialista, en cinco elecciones.

El lema que más resaltó en su campaña es el de “capitalismo para todos” o “capitalismo popular”. Sobre ello, Paz Pereira asegura que quiere bajar aranceles, impuestos, entregar facilidades tributarias y posibilidades de crédito para todos los habitantes en Bolivia, y “no para unos cuantos”.

Así, pretende impulsar la economía que, actualmente, ha sufrido varios golpes importantes. El país vive una profunda crisis, donde reinan la escasez de dólares y gasolina.

Además, otra de sus propuestas es la de “agenda 50/50” con la que pretende redistribuir el poder, desconcentrar el Estado y reformar la justicia. También planea cerrar algunas de las empresas públicas.

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia. Foto: REUTERS.

Por qué Rodrigo Paz Pereira recibió tantos votos en Bolivia

Desde el análisis entregado por El País explican que, a diferencia de sus adversarios como Tuto Quiroga y Doria Medina (que gastaron unos 150.000 dólares), Rodrigo Paz Pereira no invirtió casi nada en su campaña presidencial digital.

En cambio, recorrió a pie comunidades rurales, mercados y ferias públicas para entregar su mensaje.

Por otra parte, su candidato a vicepresidente, Edman Lara, fue una carta importante: el expolicía ya era bien conocido en las redes sociales por denunciar la corrupción y por lograr generar una conexión con un sector de los habitantes.

Los analistas políticos de distintos medios también expresan que los bolivianos que habían confiado en el MAS, el partido oficialista y de izquierda, están profundamente descontentos por la gestión actual, pero tampoco querían a Quiroga o Doria Medina en el poder.

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia. Foto: REUTERS.

Por ello, la campaña de Paz Zamora estuvo enfocada en ellos, y habría dado fruto.

Sin embargo, al candidato le pesa una percepción negativa de su gestión como alcalde de Tarija, pues está envuelto en algunos procesos judiciales y polémicas que han generado cierta desconfianza en su capacidad de liderar Bolivia.

Este será el desafío del candidato para la segunda vuelta que, se estima, será el 19 de octubre de 2025.

Lee también:

Más sobre:Elecciones en BoliviaPresidenciales en BoliviaPresidente de BoliviaBoliviaElecciones presidenciales en BoliviaQuién es Rodrigo PazQuién es Rodrigo Paz PereiraJaime Paz ZamoraJorge Tuto QuirogaSamuel Doria MedinaLa PazElecciones Bolivia 2025Segunda vueltaSegunda vuelta elecciones BoliviaRodrigo Paz BoliviaResultados elecciones Bolivia 2025La Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central afirma que hay que “reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude”

Matrices de Pedidos Ya y Glovo cuestionan multa por presunta colusión

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Servicios

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”
Chile

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Banco Central afirma que hay que “reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude”
Negocios

Banco Central afirma que hay que “reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude”

Matrices de Pedidos Ya y Glovo cuestionan multa por presunta colusión

Educación empresarial: tiempo de dar el salto

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Botafogo por la Copa Libertadores

La U presenta su tercera camiseta inspirada en el modelo usado entre 2012 y 2014

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”
Mundo

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”

Alexander Stubb, el Presidente de Finlandia y amante del golf que habría convencido a Trump para negociar la paz en Ucrania

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot