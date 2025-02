Quiénes son los dos hijos de Myriam Hernández que la acompañaron en la entrega de la Gaviota de Platino en Viña 2025

Un momento emocionante vivió la exitosa cantante chilena Myriam Hernández , después de recibir la Gaviota de Platino, el máximo reconocimiento que entrega el Festival de Viña del Mar a sus artistas. Y en el escenario, la acompañaron sus dos hijos, quienes la abrazaron y felicitaron por el gran logro.

“Lo más maravilloso para una madre es abrazar a sus hijos en momentos especiales. Abrazarlos a ellos, que han sido mi sostén y fortaleza, fue mágico”, dijo Hernández tras recibir el galardón.

Y es que son ellos dos los que han tenido un rol fundamental en la carrera de su madre, pero también en el reciente momento difícil que vive la artista, después de separarse de Jorge Saint-Jean, el hombre con el que estuvo casada por más de 35 años.

¿Quiénes son y qué hacen los hijos de Myriam Hernández?

Quiénes son los hijos de Myriam Hernández

Myriam Hernández tuvo dos hijos, fruto de su matrimonio con Jorge Saint-Jean.

El mayor se llama Jorge Ignacio Saint-Jean Hernández, de 30 años. Es publicista de profesión, pero en diciembre de 2024, después de la separación de sus padres, decidió asumir el rol de mánager de su madre, Myriam.

Y es que hasta entonces, su padre, Jorge Saint-Jean, ocupaba ese lugar.

Según destacó 24 Horas , la artista relató que en ese momento, “mi hijo quiso pedir dos meses de permiso sin goce de sueldo. Me llamó y me contó que no le había ido bien y solo le permitieron uno”.

“Yo le dije que estaba todo bien, pero por dentro me decía ‘¿qué voy a hacer?’. Me dijo ‘mamá, renuncié, porque no te dejaré sola. Fue el regalo más maravilloso".

La hija menor es Myriam Isidora Saint-Jean Hernández, de 27 años, que se ha mantenido en un perfil más bajo ante el ojo público. Es por ello que no se conoce con certeza detalles de su vida privada, no obstante, en el programa De tú a tú de Canal 13, en 2022, la cantante dijo que estaba estudiando la carrera de derecho.

“Myriam me estuvo asesorando. Fue el regalo más maravilloso. Han sido lo mejor”, destacó la cantante sobre su hija menor en Viña 2025.

La relación de Myriam Hernández con sus hijos

En el mismo programa De tú a tú, el periodista Martín Cárcamo visitó la casa familiar de Myriam Hernández en Lo Barnechea. Fue en ese momento íntimo en que la cantante le contó un poco sobre la rutina familiar que llevaban, al menos hasta ese 2022.

Cuando el periodista le preguntó quiénes vivían en la casa, Hernández le dijo que vivían Jorge (su exesposo), Jorge (el hijo), Myriam (la hija) y Amparo, una mujer peruana que trabajaba con ellos por 12 años y era la “mano derecha” de la intérprete.

“¿Tus hijos todavía no han pensado en irse?”, le preguntó Cárcamo.

“Ay, gracias a Dios no. Yo tengo un drama con eso, así que hasta el momento Jorge, que tiene 27 años, y Myriam tiene 25, siguen”, respondió la cantante.

También agregó que: “La generación de ahora no quiere casarse, él me ha dicho primero de repente me voy a vivir, para ver si funciona, pero me parece bastante lícito”.

“Está perfecto. ¡Que aprovechen a los papás!”, le dijo el periodista.