Han pasado más de 11 años desde que falleció el 5 octubre de 2011 por un paro derivado de un cáncer de páncreas, pero a pesar de aquello, el legado de Steve Jobs sigue vigente en millones de aparatos con el clásico logo de la manzana.

A lo largo de su vida, pasó por numerosos hitos: revolucionó el mundo de la tecnología con Apple, transformó Pixar en una franquicia de películas animadas como la que conocemos hoy, y sus discursos todavía son una referencia para sus seguidores.

Si bien, obras escritas como la biografía autorizada Steve Jobs (Simon & Schuster, 2011) de Walter Isaacson y documentales como Steve Jobs: The Man in the Machine (2015) lo retratan desde distintas perspectivas —en torno a sus aciertos y errores— un nuevo registro promete mostrarlo de forma más íntima, a través de su propio relato.

Se trata de un libro de memorias titulado Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words (2023), el cual recopila una serie de borradores y notas personales que se envió a sí mismo por correo electrónico.

Steve Jobs en 1985. Foto: Norman Seeff / The New York Times.

De la misma manera, incluye historias, entrevistas, ideas para sus discursos y fotos inéditas.

En palabras rescatadas por The Washington Post de su viuda, Laurence Powell Jobs: “Se ha escrito sobre él, pero esto es realmente su escritura y su trabajo (...) no hay intermediarios”.

Steve Jobs: el nuevo libro de memorias que lo muestra como nunca antes

La nueva “autobiografía” de Jobs construida a partir de sus escritos revela sus reflexiones más íntimas en torno a los avances de la tecnología.

Por ejemplo, en 1994 escribió que “todo lo que te rodea y llamas vida fue inventado por personas que no eran más inteligentes que tú”.

“Y en el momento en que entiendes que puedes empujar la vida y que, si empujas, algo saldrá por el otro lado; que puedes cambiarla, puedes moldearla, eso es quizá lo más importante: sacudirte esa noción errónea de que la vida está ahí y tú sólo vas a vivir en ella en lugar de abrazarla, cambiarla, mejorarla, dejar tu huella en ella”.

Foto: Steve Jobs.

Según Powell Jobs, en sus memorias se puede presumir la visión que tendría en la actualidad respecto a ámbitos como la inteligencia artificial, la cual ha generado controversia por los riesgos que podría significar y los errores que presentan algunos programas como ChatGPT.

“Hablaría aún más alto sobre la necesidad de que tengamos cierta filosofía y prestemos atención a lo que podrían ser consecuencias no deseadas”, aseguró.

Por otro lado, el antiguo jefe de diseño de Apple y fundador de LoveFrom —firma que hizo la portada del libro— , Jony Ive, destacó que este nuevo material ofrece “visiones bastante enrarecidas e íntimas, porque las conversaciones que mantienes contigo mismo suelen ser las más sinceras, las más honestas”.

Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words será publicado por el Steve Jobs Archive y solo contará con un número reducido de copias físicas para empleados de Apple y Disney, por lo que no estará a la venta para un público general.

Aún así podrás encontrarlo en formato digital y gratuito a partir del 11 de abril en Apple Books y en el sitio web de los realizadores.

Revisa una foto de la portada a continuación: