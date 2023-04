En junio de 2022, el exitoso grupo de K-Pop surcoreano, BTS, rompió el corazón de millones de seguidores después de anunciar su retiro indefinido de la música. La razón fue que los jóvenes debían realizar su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, pero también que querían buscar quiénes eran como artistas y personas.

Pero la ARMY (como se hacen llamar los fanáticos) no se iba a quedar con las manos vacías, ya que los músicos prometieron continuar con proyectos individuales. Y así lo hizo Min Yoon-Gi, más conocido como Suga, uno de los miembros más mayores de BTS, que pronto estrenará un nuevo disco bajo un nombre distinto al que todos conocen.

Suga de BTS lanzará un nuevo disco, entre medio de su servicio militar y con un álter ego

August D: un cambio radical

Suga ha sido el miembro que más ha trabajado por su cuenta en los 10 años que lleva en la industria musical. El 2016, sacó su álbum D-2 que fue bastante polémico, pues en la canción What Do You Think? colocó un extracto de un discurso de Jim Jones, el líder de la secta que consiguió que sus seguidores realizaran un suicidio masivo.

Y aunque la productora Big Hit terminó por retirar el sampleo, el disco fue un éxito de todas maneras, sin dejar dudas del talento y carisma del coreano.

Pero ahora, antes de comenzar su servicio militar obligatorio, Suga hizo un cambio radical, y ha decidido cambiarse al nombre August D, que hace referencia a su lugar de nacimiento Daegu, y a Suga deletreado al revés.

El lanzamiento de su álbum y una gira global

Con esta renovación de identidad, el músico anunció el lanzamiento de su tercer álbum como solista, llamado D-Day, con el que promete sorprender con su nueva faceta y que estará acompañado con una gira global de 19 conciertos en Singapur, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos.

El álbum saldrá el próximo 21 de abril y la gira debiese comenzar el 26 de abril y concluir el 25 de junio, fechas muy esperadas por la ARMY, quienes arrasaron con las entradas, como en EE.UU., donde están todas agotadas y la boletera Ticketmaster dijo que se trató de “una demanda histórica”.

Pero, ¿cuándo hará su servicio militar? Según las fechas que ha dado, estaría cumpliendo con sus obligaciones a finales de 2023, donde se quedaría entre 18 y 21 meses.

Y para tranquilidad de sus fanáticos, el ídolo de K-Pop será un agente de servicios sociales, por lo que no tendrá que manipular ningún arma y no estará expuesto a ningún riesgo.

No obstante, en este período no podrá dedicarse a la música, por lo que sus proyectos de este año serían una especie de “despedida”, antes de que los demás miembros de BTS terminen su servicio militar también y puedan volver a los escenarios en, según las estimaciones, el año 2025.