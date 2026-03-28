¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades. Foto: Pexels

Hacer amigos puede parecer algo natural durante la infancia o la adolescencia, pero para muchos adultos se vuelve cada vez más difícil .

La falta de tiempo, los cambios de rutina y la desaparición de espacios informales para socializar han hecho que las relaciones de amistad se vuelvan más escasas o superficiales.

Según explica un artículo de The New York Times, aunque la amistad adulta requiere más esfuerzo que antes, existen estrategias concretas que pueden ayudar a crear y mantener vínculos cercanos.

Estas son algunas de sus principales recomendaciones.

¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades. Foto: Pexels

Tomar la iniciativa

Uno de los mayores obstáculos para mantener amistades en la vida adulta es simplemente encontrar tiempo para verse. Por eso, varios expertos coinciden en que uno debe dar el primer paso.

Richard Reeves, presidente del American Institute for Boys and Men y autor del libro Of Boys and Men, señala que es útil practicar lo que él llama una “amistad agresiva”.

Esto implica ser la persona que propone planes, envía mensajes o llama sin preocuparse demasiado por parecer insistente .

La investigadora Jaimie Krems, directora del Friendship Research Center de la UCLA, sugiere incluso actuar en el momento.

Si piensas en un amigo, lo mejor es contactarlo de inmediato, aunque solo tengas unos minutos para conversar.

Adaptar los planes

No todas las personas disfrutan de los mismos tipos de encuentros, y entender eso puede ayudar a fortalecer las relaciones.

La coach de amistad Danielle Bayard Jackson recomienda reflexionar sobre cómo pasan el tiempo juntos los amigos y qué tipo de actividades resultan más atractivas o cómodas para cada uno .

En algunos casos, compartir actividades, como practicar un hobby o colaborar en proyectos, puede facilitar la conexión más que una conversación formal.

Pedir ayuda también fortalece los vínculos

Aunque muchas personas temen parecer una carga para sus amigos, pedir ayuda puede tener el efecto contrario.

Krems explica que solicitar apoyo o consejos, ya sea sobre decisiones cotidianas o situaciones personales, puede reforzar el vínculo entre amigos , porque genera confianza y demuestra cercanía.

¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades. Foto: Pexels

Integrar la amistad en la rutina

Otro consejo frecuente es dejar de esperar el “momento perfecto” para ver a los amigos e intentar incorporar esos encuentros en la vida cotidiana .

Eileen Kennedy-Moore, psicóloga y autora de libros sobre relaciones sociales, explica que los niños suelen hacer amigos con facilidad porque pasan tiempo juntos de manera constante.

Reproducir algo de esa regularidad en la vida adulta, por ejemplo, compartiendo actividades semanales o integrando encuentros a las rutinas habituales, puede ayudar a mantener los vínculos.

Buscar espacios con personas en situaciones similares

Unirse a grupos o actividades también puede ser útil, pero los expertos advierten que no todos los espacios generan amistades con la misma facilidad.

La socióloga Janice McCabe, profesora de Dartmouth College y autora del libro Making, Keeping, and Losing Friends, señala que los vínculos suelen surgir con mayor facilidad en entornos donde las personas atraviesan experiencias o cambios similares en sus vidas .

Comprometerse con la amistad

Finalmente, los especialistas coinciden en que mantener amistades requiere cierta intención.

McCabe sugiere incluso dedicar unos minutos antes de ver a un amigo para pensar en temas de conversación o en algo que se quiera retomar desde el último encuentro .

Ese tipo de atención, explica, puede mejorar la calidad de las interacciones y fortalecer el vínculo.

En otras palabras, la amistad no siempre surge de forma espontánea en la vida adulta.

Pero con iniciativa, constancia y un poco de planificación, los expertos coinciden en que es posible construir relaciones cercanas y duraderas.