Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Israel lanzó un ataque aéreo en Qatar durante las negociaciones de alto el fuego en Gaza. El primer ministro Netanyahu asumió la autoría y aseguró que buscaban asesinar a los líderes de Hamas.

Nicole Iporre
Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar.

El martes 9 de septiembre, un grupo de funcionarios de Hamas se encontraban en Qatar, en una reunión donde estaban negociando un alto el fuego en Gaza. Israel aprovechó el encuentro y lanzó un ataque aéreo que dejó al menos seis muertos.

No obstante, ninguna de las víctimas sería del liderazgo de Hamás.

La agresión aumentó la tensión en Medio Oriente, después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se atribuyera el ataque. Desde Qatar, tildaron a Israel de “cobarde”, pues el país ha sido un mediador activo del conflicto.

¿Qué consecuencias podría tener el ataque a Qatar? ¿Quiénes fueron las víctimas mortales? Esto es todo lo que se sabe hasta ahora sobre el caso.

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar. Foto: REUTERS.

Quiénes son las víctimas del ataque de Israel a Qatar

Según explicaron desde Reuters y AP News, los funcionarios israelíes declararon que el ataque buscaba asesinar a Khalil Al-Hayya, uno de los altos dirigentes de Hamas, entre otros líderes islamistas.

No obstante, el hombre no está entre las víctimas mortales que dejó el ataque aéreo de Israel.

“Confirmamos el fracaso del enemigo en asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora”, aseguró Hamas en un comunicado.

No obstante, entre los fallecidos, están el hijo de Khalil Al-Hayya, y el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad catarí.

La declaración de Israel tras el ataque a Qatar

“Israel lo inició, Israel lo llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”, dijo Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, atribuyéndose la autoría del ataque en Qatar.

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar. Foto: REUTERS.

La autoridad dijo que los líderes de Hamas son “terroristas” y que, por tanto, no gozan de ningún tipo de inmunidad.

También declaró que el ataque fue una respuesta al tiroteo que hubo en Jerusalén donde murieron seis civiles.

La reacción de Qatar ante la agresión de Israel

Qatar es un país mediador entre el conflicto de Palestina e Israel. Por tanto, el país se apresuró en calificar de “cobarde” el ataque israelí, y también aseguraron que se trata de “una flagrante violación del Derecho Internacional”.

Sin embargo, todavía no existe claridad de cuáles serán las consecuencias. La más evidente, es la complicación en las negociaciones de un alto el fuego en Gaza.

