Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores se espera lluvia

Un respiro de las altas temperaturas que golpearon a la zona central esta semana . Así será el evento de lluvia que se espera para este fin de semana en la Región Metropolitana, después de que el termómetro alcanzara hasta los 35 °C en algunos sectores.

Pero todavía faltan un par de días de calor. De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), toda la RM estará cercana o sobre los 30 °C hasta el viernes, 5 de diciembre.

Esto, hasta que una baja segregada se desplace sobre Santiago y traiga consigo un cambio radical en el tiempo: lluvia, tormentas eléctricas y temperaturas más frescas.

¿Cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones? Esto es todo lo que se sabe sobre el tiempo, hasta ahora.

Cuándo llueve en Santiago según el tiempo

Según explicó el meteorólogo Javier Hernández Oramas, de Meteored, una vaguada costera que se está gestando frente al litoral central permitirá el paso de las nubes bajas hacia el interior. Esto “ayudará a moderar las temperaturas en Santiago”.

Junto con los efectos de una baja segregada, desde el sábado 6 de diciembre, volverá el cielo nublado a gran parte de la Región Metropolitana y, ese mismo día, algunos modelos muestran la probabilidad de lluvia .

“Sería cerca del medio día del sábado 6, extendiéndose la inestabilidad incluso hasta parte del domingo 7”, pronosticó el experto.

Además, podrían registrarse tormentas eléctricas, especialmente en los sectores cercanos a la cordillera y precordillera.

¿Habrá lluvia en el interior de Santiago?

Aunque todavía faltan varios días para tener mayores certezas, algunos modelos meteorológicos apuntan a que podría haber lluvia, en forma de chubascos aislados, en comunas dentro de la ciudad de Santiago durante la tarde del sábado, 6 de diciembre.

Caiga lluvia o no, lo que sí muestran los pronósticos es que serán días nublados y un poco más frescos, con temperaturas por debajo de los 30 °C.