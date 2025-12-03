Alerta en la Región Metropolitana por altas temperaturas extremas: revisa cuántos grados habrá en tu sector. Foto: ATON.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó una alerta por altas temperaturas extremas para hoy, miércoles 3 de diciembre . Desde la mañana hasta la noche, la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso vivirán una jornada de calor extremo, según advierte la institución.

Las máximas podrían ascender hasta los 35 °C en distintos sectores, incluso bajo la sombra.

Además, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, advirtió que “la sensación térmica puede superar los 40 °C” durante la tarde, en circunstancias en donde no haya protección del sol intenso.

Revisa a continuación cuántos grados habrá en tu sector, según el pronóstico del tiempo.

Las comunas más afectadas por el calor extremo, según la DMC

De acuerdo a Meteochile, la responsable detrás de este evento de calor extremo es una dorsal en altura. Y la alerta por las altas temperaturas está activada desde esta mañana, y perdurará hasta la noche.

Las regiones afectadas son el Litoral de la Región de Valparaíso (entre 26 y 28 °C) y la Cordillera Costa y Valle de la Región Metropolitana (entre 32 y 35 °C).

Alerta en la Región Metropolitana por altas temperaturas extremas: revisa cuántos grados habrá en tu sector. Foto: DMC.

Estas son las temperaturas máximas que tendrá cada sector de la RM este miércoles, 3 de diciembre :

Colina: 34 °C.

Curacaví: 31 °C.

Santiago Norte: 34 °C.

Santiago Oriente: 33 °C.

Santiago Centro: 33 °C.

Santiago Sur: 31 °C.

Santiago Poniente: 32 °C.

San José de Maipo: 34 °C.

Melipilla: 31 °C

Cómo protegerse del calor extremo

Ante eventos de calor extremo, y si te encuentras en el interior de tu vivienda, las recomendaciones generales de SENAPRED son :

Mantenerse informado sobre el tiempo meteorológico.

Hidratarse en todo momento.

Estar pendientes de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermedades crónicas (pueden ser más afectados por el calor).

Mantener el interior del hogar a una temperatura más baja que el exterior. (Puedes bajar cortinas, cerrar o abrir ventanas, apagar las luces y equipos eléctricos que no estén en uso).

Tomar una ducha fría en caso de necesitar refrescarse. También puedes utilizar toallas húmedas en antebrazos y cuello.

En cambio, si estás al aire libre, estas son las medidas que puedes tomar ante las altas temperaturas :

Evitar exponerse al sol entre las 11:00 a 17:00 horas.

Usar protección solar sobre factor 50 y reaplicarse cada 2 horas.

Utilizar sombrero, lentes de sol y sombrillas.

Permanece en lugares frescos bajo la sombra.

Si realizas cualquier actividad física al aire libre, que sea durante las primeras horas del día o en la noche.

Mantenerse hidratado.

Usar ropa de colores claros y de material ligero.

No dejar personas ni mascotas en vehículos, aunque sean “solo unos minutos”.

No pasear a tu mascota en horarios de mayor exposición al sol.

Si sientes mareos, ansiedad, debilidad, sed intensa, dolor de cabeza o espasmos musculares dolorosos, solicita ayuda médica.