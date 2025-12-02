Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas

Chile enfrenta nuevamente una jornada marcada por el calor extremo y las altas temperaturas. En pleno inicio del verano meteorológico, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó un aviso por cuatro regiones del país que podrían superar los 34 °C durante la semana.

Según explicó el organismo, la razón detrás de este evento —que podría convertirse en una ola de calor— es una dorsal en altura.

Se trata de un fenómeno meteorológico donde un área de alta presión provoca menos formación de nubes (cielo despejado), mayor entrada de radiación solar y subida de temperaturas en la superficie.

¿Qué regiones y sectores serán los más afectados por el calor intenso? ¿Cuál será el día más caluroso de la semana?

Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas. Foto: ATON.

Las 4 regiones con aviso meteorológico de calor extremo

Según explicaron desde Meteored, la dorsal en altura, acompañada de una vaguada costera, llevarán “una masa de aire con características cálidas y secas hasta Chile centro sur los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de diciembre”.

En paralelo, el aviso meteorológico por altas temperaturas de la DMC advierte que el día más caluroso será el miércoles 3 de diciembre , y afectará a las siguientes regiones desde la tarde hasta la noche de esa jornada:

Región Metropolitana (Valle, Precordillera).

Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Región del Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Ese día, en la RM las temperaturas máximas rondarían entre los 32 y 34 °C; O’Higgins, Maule y Ñuble entre los 29 y 33 °C.

Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas. Foto: DMC.

Cómo cuidarse del calor extremo en Chile

La recomendación general es que la población evite exponerse directamente al sol durante las horas de más calor mientras dure la dorsal en altura.

Es decir, entre las 11:00 y 17:00 horas, es mejor evitar exponerse al aire libre.

También es importante mantenerse hidratado y, en caso de salir al exterior, utilizar vestimenta ligera y accesorios de protección, como sombreros, gorras y lentes de sol.

El Dr. Leonardo Ristori, jefe del servicio de Urgencias de Clínica INDISA, alerta sobre los graves riesgos que el calor extremo representa, especialmente para bebés, niños y adultos mayores.

“La deshidratación, los calambres musculares, el agotamiento por calor y, en casos más severos, el golpe de calor, son algunas de las consecuencias de no tomar las precauciones necesarias”, advierte el especialista a La Tercera.

Los síntomas a los que se le debe prestar atención y que requieren asistencia médica , según el médico, son: