Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones. Foto: ATON.

Comenzó el mes de diciembre, junto con el verano meteorológico en Chile. Se trata de la estación más calurosa del año, que se extenderá hasta fines de febrero de 2026. Y aunque esta semana habrá altas temperaturas, también se espera un evento que dejará lluvia sobre la Región Metropolitana .

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa que gran parte de Santiago tendrá días de mucho calor, partiendo por este lunes, donde la máxima en el centro alcanzará casi los 30 °C.

El día más caluroso está pronosticado para el miércoles, 3 de diciembre, donde el termómetro podría llegar hasta los 33 °C en algunos sectores.

Pero después del calor, llegarán al menos un par de días más frescos. A la RM llegaría una baja segregada que, además de disminuir un poco el calor, podría dejar lluvia en “gran parte” de la zona .

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago según el pronóstico

Según adelantó Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, la semana se mantendrá calurosa hasta el jueves, y a partir del viernes, el termómetro descenderá un poco y entrará nubosidad en el cielo . Esto, por la llegada de una baja segregada.

Se trata de un fenómeno meteorológico que consiste en la separación de un centro de baja presión del flujo principal de la atmósfera, muy típico de la primavera y el verano. Puede provocar efectos como tormentas eléctricas (principalmente en la cordillera), lluvia y granizo.

Ante la llegada de la baja segregada, Leyton anticipó que podría dejar “probabilidad de chubascos en la Región Metropolitana y parte de la macrozona central, incluyendo sectores desde Valparaíso hasta O’Higgins” .

El experto aseguró que sería “gran parte de la RM” la que recibiría lluvia, aunque sea débil. Y las comunas más afectadas serían “las que rodean a la ciudad y las del sector oriente”.