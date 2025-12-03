90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones. Foto: ATON.

Aunque la semana partió con días muy calurosos, el escenario en la Región Metropolitana tendrá un cambio drástico pronto. El pronóstico muestra la llegada de una baja segregada, un fenómeno meteorológico que podría traer lluvia a Santiago .

De acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el viernes sería el último día con temperaturas sobre los 30 °C en la región. A partir de ahí, la mayoría de los sectores presentarían nubosidad y máximas de 26 a 29 °C.

También aumentaría la probabilidad de lluvia: de acuerdo a Meteored, esta ascendería a un 90% durante el fin de semana.

¿Qué día llueve, y en qué sectores de la RM?

90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones. Foto: ATON.

Cuándo hay lluvia en Santiago, según el tiempo

Según algunos modelos meteorológicos, la lluvia llegaría a la Región Metropolitana el próximo sábado, 6 de diciembre . La mayor probabilidad de lluvia está ubicada entre la tarde y noche de esa jornada.

El meteorólogo de Meteored, Javier Hernández Oramas, aseguró que las precipitaciones podrían concentrarse en la cordillera central “e incluso sectores del norte chico”.

Aunque podrían caer un par de gotas en la ciudad en forma de chubascos aislados, “lo más intenso del fenómeno se registraría en sectores cordilleranos”.

90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones. Foto: ATON.

De acuerdo al modelo europeo, en la cordillera, cercana a San José de Maipo , hay un 90% de probabilidad de lluvia y “no se descarta el desarrollo de tormentas eléctricas en esas zonas”.

Si es que no llega la lluvia al interior de la RM, de todas maneras serán días muchos más frescos que los anteriores, pues la baja segregada podría bajar unos 2 o 3 °C de las temperaturas máximas.