Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe. Foto: archivo / referencial.

Un helicóptero militar y un caza a reacción de las fuerzas de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional, con una diferencia de 30 minutos entre cada accidente.

Los episodios ocurrieron este domingo 26 de octubre y ambas aeronaves habían despegado del portaaviones USS Nimitz .

Desde la Flota del Pacífico de Estados Unidos informaron a través de publicaciones en su cuenta de X que cinco tripulantes fueron rescatados y se encuentran estables .

Las autoridades agregaron que ambos accidentes se encuentran bajo investigación.

Según informaciones reunidas por el Wall Street Journal, el portaaviones se encontraba en su camino de regreso a su base en la costa oeste de Estados Unidos.

Previamente, había sido desplegado en Medio Oriente como parte de la respuesta de Washington a los ataques de los rebeldes hutíes, grupo armado con base en Yemen, contra buques comerciales en el Mar Rojo.

Los accidentes coinciden con la visita del presidente estadounidense, Donald Trump , a Asia .

Qué se sabe de los accidentes de un helicóptero y un caza de EEUU en el Mar de China Meridional

La Flota del Pacífico reportó que un helicóptero MH-60R Sea Hawk se estrelló en el Mar de China Meridional alrededor de las 14:45 (hora local) del domingo , mientras realizaba lo que describió como “operaciones de rutina”.

Media hora más tarde, a eso de las 15:15 (hora local), un caza F/A-18F Super Hornet se estrelló en las mismas aguas , según informaron las fuerzas estadounidenses.

Aseguraron que también se encontraba en “operaciones de rutina”.

Los dos tripulantes del caza se eyectaron antes de que la aeronave se estrellara y, al igual que la tripulación del helicóptero, fueron rescatados por los equipos de búsqueda y rescate del USS Nimitz.

“Todo el personal involucrado se encuentra sano y salvo. La causa de ambos incidentes se encuentra actualmente bajo investigación” , subrayaron desde la Flota del Pacífico.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han entregado más detalles sobre cómo se dieron los accidentes.

Cabe recordar que el Mar de China Meridional es una de las vías más disputadas del mundo, en donde las reivindicaciones de aguas por parte de la República Popular China (RPC) presidida por Xi Jinping chocan con las de varias naciones de la región.

En medio de las tensiones, Estados Unidos ha colaborado con sus aliados locales a través de acciones como ejercicios militares conjuntos, lo que ha sido rechazado por el gigante asiático.

Desde Pekín han condenado sostenidamente la presencia militar estadounidense y han advertido que esta desestabiliza la región.

Bloomberg consultó al Ministerio de Asuntos Exteriores chino sobre los recientes accidentes de las aeronaves de Estados Unidos en el Mar de China Meridional. Sin embargo, afirma el citado medio, la cartera no respondió inmediatamente a su solicitud de comentarios.

