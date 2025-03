“Casi los votos para un bingo”: Ossandón apunta a Evópoli y dice que “no tiene peso” para presidir el Senado

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el senador Manuel José Ossandón (RN) descartó un acuerdo para que Felipe Kast (Evópoli) presida la Cámara Alta. “¿Quién dijo que le tocaba a él? No hay ningún acuerdo, es la primera mentira", planteó el exalcalde de Puente Alto, desechando la validez al pacto de gobernabilidad de 2022 según el cual, esgrime esa colectividad, les tocaría liderar la testera. "Yo no era parte del acuerdo y nunca existió ese acuerdo", dijo. "A mí me parece un absurdo que un partido que tuvo una votación online para la elección de su mesa de 1.700 personas, con un presidente que sacó poquitos votos, casi los votos para un bingo en Puente Alto, tenga derecho a presidir la mesa del Senado. No me parece, creo que ese partido no tiene el peso para eso", remató. También dijo que, en caso de liderar él la presidencia, lo haría junto a "alguien de la exconcertación".