“No estoy seguro que sea prioridad”: Timonel PC dice que debate constitucional podría no incorporarse en propuesta programática

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aclaró su postura respecto a la necesidad de una nueva Constitución, idea que produjo un portazo desde La Moneda y los demás partidos oficialistas.

“Usé la palabra urgencia pero antes de eso dije algo que marca más: quizás”, explicó el exdiputado, agregando que “dentro de las reformas políticas, uno se puede plantear que está el tema pendiente” de una nueva Carta Magna.

“Uno puede plantear cosas que tienen valor y que no necesariamente están en la contingencia”, afirmó, sobre plantear el tema como un mínimo programático en las primarias del oficialismo.

Sobre la inclusión de este tema en la propuesta programática del abanderado o abanderada del Partido Comunista, Carmona subrayó: “No estoy seguro que sea de las prioridades. Va a haber un mínimo común. Lo más probable es que haya coincidencia que no sea el momento en que se plantee, pero no por ser o no ser el momento deja de existir”.

También deslizó que sea la ciudadanía quien decida el tema. “No vamos a renunciar a que algún día sea la soberanía ciudadana la que determine cambios estructurales”, dijo.

