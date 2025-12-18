Agricultores protestan ante el Congreso de Bruselas en contra del acuerdo entre Mercosur y UE
Miles de representantes agrícolas se enfrentaron con las policías belgas por las Reformas de la Política Agrícola Común (PAC) y por el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Durante la mañana, más de 150 tractores bloquearon las principales calles de la capital.
Este jueves y viernes se reunirán los 27 países miembros de la UE en una Cumbre en Bruselas. El principal motivo de la instancia es definir el financiamiento de las necesidades económicas de Ucrania en los próximos años.
Uno de los acuerdos que se están debatiendo es el tratado comercial eliminaría los aranceles sobre casi todos los productos comercializados entre la UE y cinco países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay. Paraguay y Bolivia- durante los próximos 15 años.
Ante esto, representantes agrícolas han mostrado su rechazo colapsando la ciudad, bloqueando carreteras con tractores y enfrentándose a la policía.
