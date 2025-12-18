SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Agricultores protestan ante el Congreso de Bruselas en contra del acuerdo entre Mercosur y UE

    Miles de representantes agrícolas se enfrentaron con las policías belgas por las Reformas de la Política Agrícola Común (PAC) y por el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Durante la mañana, más de 150 tractores bloquearon las principales calles de la capital.

    Por 
    Catalina Borquez

    Este jueves y viernes se reunirán los 27 países miembros de la UE en una Cumbre en Bruselas. El principal motivo de la instancia es definir el financiamiento de las necesidades económicas de Ucrania en los próximos años.

    Uno de los acuerdos que se están debatiendo es el tratado comercial eliminaría los aranceles sobre casi todos los productos comercializados entre la UE y cinco países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay. Paraguay y Bolivia- durante los próximos 15 años.

    Ante esto, representantes agrícolas han mostrado su rechazo colapsando la ciudad, bloqueando carreteras con tractores y enfrentándose a la policía.

    Más sobre:BruselasUnion EuropeaManifestaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Defensa de Chadwick pide audiencia y cuestiona a la Fiscalía en investigación por arista de delitos de lesa humanidad

    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    Servicios

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos
    Chile

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”
    Negocios

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    La inflación de Estados Unidos se modera en noviembre

    Andes Salud, ILC, Banmédica y Achs: el peso de cada uno de los prestadores de salud privados en el Gran Concepción

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA
    Tendencias

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno
    El Deportivo

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025
    Cultura y entretención

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    Muere Lautaro “Taby” López, voz legendaria de Pachuco y La Cubanacán

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación
    Mundo

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación

    Lula dice que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en Brasil

    Rusia acusa a Occidente de interferir en las elecciones de 2024 y avisa que puede repetirse en las de 2026

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar