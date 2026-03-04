Al ritmo de La Macarena: La Casa Blanca difunde registros de los bombardeos a Irán
Estados Unidos sorprende rompiendo los protocolos comunicacionales de guerra con una serie de videos donde muestran su potencia militar. A través de su cuenta de Instagram, la Casa Blanca compartió registros oficiales de la denominada "Operación Furia Épica" con el éxito musical "La Macarena" de fondo. En las imágenes se evidencia los bombardeos y ataques de misiles Tomahawk contra objetivos en territorio Iraní y ha generado gran debate en redes sociales, e incluso entre analistas internacionales.
