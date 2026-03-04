SUSCRÍBETE
    Al ritmo de La Macarena: La Casa Blanca difunde registros de los bombardeos a Irán

    Estados Unidos sorprende rompiendo los protocolos comunicacionales de guerra con una serie de videos donde muestran su potencia militar. A través de su cuenta de Instagram, la Casa Blanca compartió registros oficiales de la denominada "Operación Furia Épica" con el éxito musical "La Macarena" de fondo. En las imágenes se evidencia los bombardeos y ataques de misiles Tomahawk contra objetivos en territorio Iraní y ha generado gran debate en redes sociales, e incluso entre analistas internacionales.

    Catalina Bórquez
    Lo Último

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Núñez (RN) se afianza en la derecha para presidir el Senado, pero PS y PPD rechazan alternacia desigual de 3x1

    Atención emprendedores +50. Lanzan segunda convocatoria “Impulso Senior”

    Comisión de Constitución del Senado afina el texto de proyecto contra filtraciones judiciales

    “Carece de éxitos” y “es más sensorial”: qué esperar de lo nuevo de Harry Styles, uno de los regresos estelares de 2026

    Il Posto inaugura Museo Temporal: un diálogo disruptivo sobre el arte latinoamericano contemporáneo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    ¿Puerto Varas 2.0? Coyhaique se perfila como nuevo destino para santiaguinos que emigran de la capital
    ¿Quién toma la posta en la destitución de Orrego en el Tricel? Cores buscan nuevos abogados para continuar reclamación

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking
    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026
    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Carece de éxitos” y “es más sensorial”: qué esperar de lo nuevo de Harry Styles, uno de los regresos estelares de 2026
    Il Posto inaugura Museo Temporal: un diálogo disruptivo sobre el arte latinoamericano contemporáneo

    Los estertores de Michel Houellebecq: poesía, música y (otra vez) polémica

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico
    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Empanadas de lavanda
    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?