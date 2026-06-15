Salud: no gastar más, sino invertir mejor
SEÑOR DIRECTOR:
El recorte de $413 mil millones al presupuesto del Ministerio de Salud ha encendido las alarmas. Con más de 2,4 millones de personas en listas de espera, la pregunta obvia es cómo mantener la red funcionando con menos recursos. Pero hay una pregunta más de fondo: ¿por qué seguimos repitiendo la misma crisis año tras año?
Los datos invitan a reflexionar. Según la OCDE, Chile destina el 10,5% de su PIB a salud, por encima del promedio de 9,3%, pero obtenemos menos por cada peso invertido. El problema no es solo de cantidad; es de calidad del gasto.
El BID lo llama “gasto inteligente”: dejar de comprar lo de siempre y empezar a comprar lo que funciona. Según la OMS, tratar un cáncer detectado a tiempo cuesta entre 2 y 4 veces menos que en etapa avanzada. Eso es precisamente lo que permiten los dispositivos médicos, un diagnóstico oportuno que evita una hospitalización, un tratamiento ambulatorio que reemplaza una cirugía costosa, un monitoreo remoto que reduce las urgencias. No es gasto, es inversión que rinde en el mediano plazo.
Los recortes son una señal de alerta, pero también una oportunidad si cambiamos la lógica: del precio más bajo al mayor valor en el ciclo completo de atención.
Gabriela Garnham
Gerente general
Asociación de Dispositivos Médicos de Chile
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