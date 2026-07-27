Certezas para la admisión

SEÑOR DIRECTOR:

La Comisión de Educación aprobó el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar, corrigiendo el error más grave del texto original que era crear dos sistemas paralelos. Es un avance real, que recoge lo que las voces expertas venían señalando transversalmente. Pero aún hay elementos preocupantes que avanzaron: buena parte del funcionamiento operativo del nuevo mecanismo queda entregado a un reglamento que todavía no existe y abre puertas a la discriminación.

Esta incerteza ya genera problemas. En la misma discusión legislativa surgieron interpretaciones distintas sobre si el nuevo diseño efectivamente evita los problemas que se detectaron en la versión anterior del proyecto. Así se confirma que el punto no quedó zanjado con la claridad que debería tener una reforma de esta importancia. Además, la propuesta actual permite entrevistas en el proceso, lo que según muestra la evidencia, abre las puertas a prácticas discriminatorias; por esto se ha prohibido en países como Finlandia, Reino Unido y Francia.

Desde Educación 2020 vemos con preocupación que el sistema como está hoy permite discriminar a estudiantes en su proceso de selección. El Senado tiene en sus manos crear un sistema con mirada de futuro, que supere el periodo de este gobierno. Esto construirá las certezas que necesitan las familias, escuelas y comunidades educativas.

Ingrid Olea

Directora ejecutiva de Educación 2020