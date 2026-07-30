“La gran estafa”

Santiago, 13 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, encabeza consejo de gabinete junto a ministras y ministros de Estado. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

A raíz de las recientes declaraciones de la ex ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien calificó a la actual administración como “una gran estafa” en materia de seguridad, cabe preguntarse si resulta razonable emitir un juicio tan categórico cuando apenas han transcurrido poco más de cuatro meses desde el inicio del mandato.

La seguridad pública es uno de los desafíos más complejos que enfrenta cualquier gobierno, y sus resultados difícilmente pueden evaluarse en un plazo tan breve.

Sebastián Antillo González