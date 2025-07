Alberto Undurraga y junta nacional DC: “Podría pasar que se defina tener un candidato propio”

“Un partido no abandona a sus electores, no abandona a los propios. Izquierdizar nuestro mensaje y apoyar a Jara en primera vuelta significa abandonar a nuestro electorado”.

De esa forma el timonel de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, reforzó su negativa a respaldar a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), ad portas de la junta nacional de la DC.

La junta nacional, máxima instancia de decisión partidaria, se reunirá este sábado para zanjar la definición presidencial de la colectividad.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el parlamentario enfatizó las diferencias ideológicas de la Falange con el Partido Comunista sobre las relaciones internacionales, en materia de seguridad y en el área económica.

Al respecto, reiteró que él defenderá el sábado la posición de no apoyar a Jara. “Mi foco como presidente nacional de la DC es intentar evitar un quiebre”, dijo, agregando que “el apoyar a Jara significa abandonar a nuestro electorado y con ello generar un nuevo cisma en la Democracia Cristiana”.

¿Apoyo a otro candidato?

Undurraga deslizó la posibilidad de apoyar a otros candidatos cercanos al centro político y sinceró que el partido podría volver a levantar una carta propia.

“Podrían haber, y espero que hayan candidatos cercanos al centro político, con quien votar en la primera vuelta”, sostuvo, afirmando que “en la segunda vuelta (los candidatos) no son necesariamente los que están hoy día en las encuestas, también podría aparecer alguien por el centro, irrumpir y tener un buen resultado”.

Esto, en el contexto que Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Trivelli se encuentran reuniendo firmas para sus candidaturas. “Quien se inscriba en el centro va a captar una votación de personas que no quieren votar por los extremos”, planteó Undurraga, agregando que “cualquiera que sea esta persona, vamos a ver quiénes llegan con las firmas en el caso que la Democracia Cristiana no tenga candidato propio”.

Además, sinceró que dentro de la Falange existe la posibilidad de levantar otra vez un abanderado de la colectividad. “Yo creo que si el partido plantea... si finalmente se plantea una candidatura propia, el partido va a estar detrás de eso“, dijo.

“Podría pasar que el día de mañana la Democracia Cristiana defina tener un candidato propio para lo cual tendría que ser una nueva junta nacional la que defina el nombre”, agregó.

En esa línea, dijo que si el expresidente Eduardo Frei tomara la decisión de ser candidato “contaría con mucho apoyo” pero enfatizó que eso es “especular” ya que el exjefe de Estado ha reiterado en múltiples ocasiones su negativa.

Consultado, el timonel dio un portazo a la posibilidad de volver a ser él el abanderado de la DC. “Yo decliné, no suspendí. Fin de la historia”, zanjó.

Sobre quiénes dentro de la DC están sondeando la posibilidad de candidatearse, el diputado respondió: “No quiero hablar de esa alternativa porque son personas que hoy día lo están pensando, que podrían estar, pero van a esperar la resolución del día de mañana”.

El parlamentario también dijo que “tanto la postura de apoyo a Jara como a candidato propio tienen una cantidad de firmas similares” dentro de la Falange.

¿Paso al costado?

Consultado por la opción de que la junta decida respaldar a la candidata comunista, Undurraga dijo que no dejaría de militar en el partido pero evitó ahondar si daría un paso al costado como timonel, a pesar que en declaraciones anteriores había deslizado esa opción.

“Lo dicho dicho está, pero no voy a profundizar sobre ello porque no se trata del futuro de Alberto Undurraga, se trata del futuro de la Democracia Cristiana”, planteó.

A lo que agregó: “Yo he sido bastante claro en esa materia, no he cambiado mi posición, pero no quiero construir un nuevo titular sobre esa materia".

Revisa en el video la entrevista completa.