SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Alza de bencinas: ¿Por qué la ciudadanía encuentra insuficientes las medidas paliativas?

    Una baja en las encuestas sufrió el gobierno de José Antonio Kast luego de los ajustes al Mepco, que causó una abrupta alza en los precios de los combustibles. En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, profundizó en los resultados del último "Termómetro Político". ¿Por qué la mayoría rechaza la medida del gobierno? Revisa el análisis completo en el video.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónDescifraAlza de bencinasBencinas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Universidad San Sebastián inauguró el Año Académico 2026

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    ¿Dudas sobre el SOAP? Guía completa para conductores chilenos

    Servicios

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Rating del domingo 29 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 29 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric
    Chile

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina
    Negocios

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina

    Informe de FNE detalla reordenamiento del mapa de agentes de carga por fusión entre Apex y Andes Chile

    Rincón tras prórroga en alza de cuentas de luz: “Nuestro esfuerzo es encontrar la fórmula que permita dar con la solución”

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”
    El Deportivo

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”

    Duro golpe para Marcelo Bielsa: figura de Uruguay se pierde el Mundial tras grave lesión sufrida ante Inglaterra

    “Los All Whites hacen historia”: la prensa neozelandesa enloquece con la victoria ante la Roja

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista

    Mario, Star Fox y Pikmin: Cómo Super Mario Galaxy vuelve posible un universo cinematográfico de Nintendo

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática
    Mundo

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    La jefa de la oposición en Taiwán acepta la invitación de Xi Jinping a pesar del riesgo político

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico