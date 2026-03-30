Alza de bencinas: ¿Por qué la ciudadanía encuentra insuficientes las medidas paliativas?
Una baja en las encuestas sufrió el gobierno de José Antonio Kast luego de los ajustes al Mepco, que causó una abrupta alza en los precios de los combustibles. En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, profundizó en los resultados del último "Termómetro Político". ¿Por qué la mayoría rechaza la medida del gobierno? Revisa el análisis completo en el video.
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