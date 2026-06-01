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Análisis a la Cuenta Pública: Choque de posturas por el tono del discurso del Presidente Kast
Tatiana Klima, Antonia Russi y Simón Ramírez contrastaron posturas por el estilo que el Mandatario ha utilizado en su primer discurso ante el Congreso.
Por
Alonso Vatel
y
Paula Morales
1 JUNIO 2026
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