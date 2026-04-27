Análisis: el poder de negociación que evidenció el PDG en ingreso de megarreforma
¿Puede el gobierno contar con los votos del Partido de la Gente? El analista y director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, Roberto Munita, desmenuzó el respaldo clave que dio la colectividad de Franco Parisi al Ejecutivo para la idea de legislar su megarreforma la semana pasada. ¿Por qué la conformación de fuerzas en la Cámara beneficia a que ese partido pueda instalar sus banderas? Revisa en el video el análisis completo.
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