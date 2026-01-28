Arrestan a madre de menor de 19 meses que cayó desde auto en movimiento en California
Un registro logró captar el momento en que un bebé de 19 meses salió eyectado desde un vehículo en movimiento en California, EE.UU. La madre de 35 años, identificada como Jaqueline Marie Hernández, fue detenida por la policía. Esto, tras que un testigo declarara los hechos que luego se difundieron rápidamente en redes sociales, causando indignación en los usuarios. El menor sufrió heridas producto del accidente por lo que fue trasladado a un centro asistencial.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.