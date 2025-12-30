Así fue el asombroso rescate aéreo de mujer atrapada en pleno incendio en San Carlos de Apoquindo

Este lunes, una mujer de aproximadamente 20 años, tuvo que ser rescatada por carabineros tras quedar rodeada por las llamas, mientras realizaba senderismo en el Cerro San Carlos de Apoquindo, lugar afectado por los incendios forestales.

Según los antecedentes entregados por la institución, el operativo se inició tras el llamado de emergencia de la mujer. “A raíz del llamado telefónico solicitando auxilio a la Central de Comunicaciones de Carabineros de una mujer que se encontraba atrapada en el incendio que afectaba a los cerros de San Carlos de Apoquindo, la Central de Comunicaciones de Carabineros activó inmediatamente un helicóptero premunido con grúa de rescate y asistido por personal de la Prefectura de Operaciones Policiales Especiales“, explicó el coronel Carlos Molina de la dotación de Prefectura Aérea.

En el registro se ve al personal de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) descendiendo desde un helicóptero para auxiliar a la mujer. “Se logró divisar a una mujer quien solicitaba ayuda entre el fuego, ante lo cual, y debido a una maniobra de alta performance, se pudo descender a uno de los rescatistas por la grúa de rescate”, dijo el coronel Carlos Molina.

Tras el exitoso rescate, la mujer fue llevada al Aeródromo Tobalaba, donde se encontraban los equipos médicos para evaluar su estado.