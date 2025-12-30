SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Así fue el asombroso rescate aéreo de mujer atrapada en pleno incendio en San Carlos de Apoquindo

    Carabineros acudió a la emergencia con un helicóptero equipado con grúa de rescate y equipo especializado para realizar la maniobra.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Este lunes, una mujer de aproximadamente 20 años, tuvo que ser rescatada por carabineros tras quedar rodeada por las llamas, mientras realizaba senderismo en el Cerro San Carlos de Apoquindo, lugar afectado por los incendios forestales.

    Según los antecedentes entregados por la institución, el operativo se inició tras el llamado de emergencia de la mujer. “A raíz del llamado telefónico solicitando auxilio a la Central de Comunicaciones de Carabineros de una mujer que se encontraba atrapada en el incendio que afectaba a los cerros de San Carlos de Apoquindo, la Central de Comunicaciones de Carabineros activó inmediatamente un helicóptero premunido con grúa de rescate y asistido por personal de la Prefectura de Operaciones Policiales Especiales“, explicó el coronel Carlos Molina de la dotación de Prefectura Aérea.

    En el registro se ve al personal de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) descendiendo desde un helicóptero para auxiliar a la mujer. “Se logró divisar a una mujer quien solicitaba ayuda entre el fuego, ante lo cual, y debido a una maniobra de alta performance, se pudo descender a uno de los rescatistas por la grúa de rescate”, dijo el coronel Carlos Molina.

    Tras el exitoso rescate, la mujer fue llevada al Aeródromo Tobalaba, donde se encontraban los equipos médicos para evaluar su estado.

    Más sobre:IncendiosRescate AéreoEmergenciaSan Carlos de Apoquindo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    TECHO-Chile reconoció a Sodimac y a su gerente general por el apoyo para que miles de familias tengan un hogar

    Canciller afirma que están evaluando situación de Pakarati y reconoce que conocieron tardíamente su polémica entrevista

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast
    Chile

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Canciller afirma que están evaluando situación de Pakarati y reconoce que conocieron tardíamente su polémica entrevista

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre
    Negocios

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    Flujo de pasajeros por Aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B
    El Deportivo

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Una nueva chance para Brayan Cortés en el extranjero: vuelve a dejar Colo Colo y parte a Argentinos Juniors

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza
    Mundo

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana