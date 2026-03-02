Así fue el polémico discurso de Milei en la inauguración del año legislativo en Argentina
El presidente de Argentina, Javier Milei, sorprendió con un potente discurso cargado de ataques durante el acto de inauguración del año legislativo en el Congreso. Mientras enumeró ante la Asamblea Legislativa diversos logros alcanzados en su gestión, insultó y se burló de los representantes de la oposición. "Ignorantes", "Banda de ladrones", "Delincuentes", "Saben que son unos mentirosos", "Banda de chorros, por eso tienen a su líder presa", fueron algunas de las frases que dijo el mandatario argentino entre gritos.
