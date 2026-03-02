SUSCRÍBETE
    Así fue el polémico discurso de Milei en la inauguración del año legislativo en Argentina

    El presidente de Argentina, Javier Milei, sorprendió con un potente discurso cargado de ataques durante el acto de inauguración del año legislativo en el Congreso. Mientras enumeró ante la Asamblea Legislativa diversos logros alcanzados en su gestión, insultó y se burló de los representantes de la oposición. "Ignorantes", "Banda de ladrones", "Delincuentes", "Saben que son unos mentirosos", "Banda de chorros, por eso tienen a su líder presa", fueron algunas de las frases que dijo el mandatario argentino entre gritos.

    Catalina Bórquez
    Más sobre:Javier MileiArgentinaCongresoPolémica

    Ministerio del Medio Ambiente publica anteproyecto de baterías, el último de los proyectos prioritarios de la Ley REP

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Bugatti W16 Mistral La Perle Rare: la millonaria joya que despide al legendario W16

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio
    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento
    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers