    Así se ve un pueblo de Sicilia que quedó al borde del precipicio tras paso del Ciclón Harry

    El sur de Italia es una de las zonas más afectadas por el Ciclón Harry, por lo que las autoridades declararon estado de emergencia, tras el derrumbe que dejó a más de mil habitantes de un pueblo de Sicilia sin poder ingresar a sus hogares.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Unos impactantes registros dejó el Ciclón Harry en Niscemi, un pueblo del sur de Sicilia, Italia, que muestra como se derrumbó gran parte de la superficie debido al desprendimiento de suelo tras las intensas lluvias producidas por el fenómeno metereológico.

    Como medida de seguridad, más de mil personas debieron evacuar sus hogares y fueron reubicados debido al peligro de que continue el derrumbe en el territorio.

    Además, se cerraron varías vías de acceso al pueblo y se suspendieron las clases. Durante la tarde de ayer, las autoridades declararon estado de emergencia para las zonas que fueron afectadas.

