Así se ve un pueblo de Sicilia que quedó al borde del precipicio tras paso del Ciclón Harry

Unos impactantes registros dejó el Ciclón Harry en Niscemi, un pueblo del sur de Sicilia, Italia, que muestra como se derrumbó gran parte de la superficie debido al desprendimiento de suelo tras las intensas lluvias producidas por el fenómeno metereológico.

Como medida de seguridad, más de mil personas debieron evacuar sus hogares y fueron reubicados debido al peligro de que continue el derrumbe en el territorio.

Además, se cerraron varías vías de acceso al pueblo y se suspendieron las clases. Durante la tarde de ayer, las autoridades declararon estado de emergencia para las zonas que fueron afectadas.