Auto choca y se vuelca a tan solo metros de clientes en un local en Providencia

Durante la mañana de este lunes se registró un choque luego de que una camioneta tratara de adelantar un vehículo.

Producto del impacto, el auto colisionó contra una jardinera de la calzada, lo que produjo que se volcara.

El accidente fue captado por cámaras de seguridad del sector, y muestra la secuencia, que ocurre a metros de dos personas que estaban desayunando.

Afortunadamente, el conductor afectado resultó ileso.