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    Auto choca y se vuelca a tan solo metros de clientes en un local en Providencia

    El incidente ocurrió a la altura de la intersección de Almirante Riveros con avenida Vicuña Mackenna.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Durante la mañana de este lunes se registró un choque luego de que una camioneta tratara de adelantar un vehículo.

    Producto del impacto, el auto colisionó contra una jardinera de la calzada, lo que produjo que se volcara.

    El accidente fue captado por cámaras de seguridad del sector, y muestra la secuencia, que ocurre a metros de dos personas que estaban desayunando.

    Afortunadamente, el conductor afectado resultó ileso.

    Más sobre:ActualidadNacionalVicuña MackennaProvidenciaChoque

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