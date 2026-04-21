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Bachelet cita a Violeta Parra en su presentación de candidatura a la ONU.
En medio de su presentación en la ONU la cual se extendió por 10 minutos, tuvo palabras para la destacada artista nacional.
Por
Pablo Gándara
21 ABRIL 2026
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Bachelet en la ONU
Discurso Bachelet en la ONU
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