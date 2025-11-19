BLACK SALE $990
    ¡Cállate, cerdita!: Trump insultó a periodista que le preguntó por los archivos de Epstein

    Luego de que una reportera de Bloomerang le preguntara por la descalificación del caso Epseint, el presidente de EE.UU. la mandó a callar y la llamó “cerdita”.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El incidente ocurrió el pasado viernes, pero fue este martes que se viralizó, generando polémica por el brusco trato hacia la prensa.

    Frente a los hecho, Bloomberg defendió a su corresponsal Catherine Lucey, señalando que seguirán haciendo preguntas “sin temor”.

